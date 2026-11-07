Polizia Locale Mandello. Intensificata l’attività nel periodo estivo, ecco il bilancio

Col progetto “Mandello Sicura” più attenzione al decoro urbano e alla sicurezza

Servizi mirati di controllo ai Giardini a lago e al Moregallo, controlli stradati e nei pubblici esercizi

MANDELLO – Durante il periodo estivo, l’attività della Polizia Locale di Mandello si è intensificata con una serie di servizi mirati al controllo del territorio, alla tutela del decoro urbano e alla sicurezza, culminati con i servizi predisposti in occasione del motoraduno Moto Guzzi.

In tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, gli operatori hanno svolto pattugliamenti nelle ore mattutine e pomeridiane, concentrando l’attenzione sull’area dei Giardini a Lago e sui comportamenti contrari alle norme sul decoro urbano. Nel corso dei servizi sono state controllate decine di minorenni, con particolare attenzione al rispetto delle regole di convivenza civile.

I controlli hanno interessato anche la località Moregallo, dove gli agenti hanno provveduto al ritiro di diverse bottiglie di birra e superalcolici, nonché di sacchi di carbonella destinati a grigliate non consentite sulla battigia, a tutela del decoro e della corretta fruizione delle aree pubbliche.

L’attività è proseguita in alcune serate infrasettimanali con pattuglie composte da tre o quattro operatori, impegnate nei controlli presso gli esercizi pubblici. Le verifiche hanno portato all’accertamento di violazioni della normativa in materia di commercio e somministrazione, con conseguenti sanzioni amministrative a carico di tre locali.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla circolazione stradale: sono stati sequestrati due monopattini elettrici risultati non conformi alla normativa vigente, privi di omologazione CE e capaci di raggiungere velocità ampiamente superiori a quelle consentite.

Il complesso dei servizi svolti, conclusosi con le attività di controllo legate al motoraduno, testimonia l’impegno della Polizia Locale nel presidio del territorio e nella prevenzione dei comportamenti irregolari, con l’obiettivo di garantire sicurezza, rispetto delle regole e una migliore vivibilità degli spazi pubblici a beneficio dell’intera comunità.

L’elenco delle violazioni accertate e sanzionate tra fine aprile/fine ottobre:

Monopattini elettrici 17

Biciclette elettriche a pedalata assistita – 2 sequestri per modifiche non consentite

Mancata copertura assicurativa 12

Omessa revisione 63

Uso di telefono cellulare durante la guida 9

Omesso uso delle cinture di sicurezza 13

Accensione di fuochi in spiaggia 5

Violazioni a norme sul commercio e la somministrazione 5

“Con il progetto ‘Mandello Sicura’ l’amministrazione comunale ha messo le basi per un rafforzamento della presenza della nostra Polizia Locale sul territorio – commenta Igor Amadori, Assessore alla Sicurezza -. Prossimi step saranno il completamento dell’organico e la partecipazione al bando regionale per l’ampliamento e miglioramento della videosorveglianza”.