Ponte dei Minatori, collaudo superato: si avvicina il giorno dell’apertura

La notizia annunciata attraverso i canali informativi della struttura

L’apertura al pubblico è prevista sabato 24 ottobre dalle ore 14.30

VALVARRONE – Un altro importante traguardo raggiunto, a poco più di due settimane dall’apertura ufficiale. Il Ponte dei Minatori ha superato il collaudo, compiendo uno degli ultimi passi decisivi verso l’inaugurazione della spettacolare passerella sospesa che collega i due versanti della Valvarrone. A darne notizia sono stati gli stessi responsabili della struttura attraverso i propri canali informativi, confermando così l’avvicinarsi dell’atteso appuntamento del 24 ottobre.

Un passaggio tecnico fondamentale, arrivato dopo oltre 500 giorni di lavori e un cantiere particolarmente impegnativo, sia per le caratteristiche ingegneristiche dell’opera sia per le difficoltà logistiche legate alla conformazione del territorio montano. Per verificare la tenuta e il comportamento della struttura sono state previste specifiche prove di carico, con l’impiego di undici contenitori da mille litri ciascuno, per un totale di 11mila litri d’acqua. Un quantitativo utilizzato per sottoporre la passerella a sollecitazioni controllate e misurarne la risposta, valutando in particolare gli spostamenti e le eventuali deformazioni provocate dal peso.

Il collaudo rappresentava uno dei passaggi fondamentali prima dell’apertura. Nei giorni scorsi Cristian Adamoli, amministratore, direttore dei lavori e componente del gruppo di progettazione, aveva spiegato come la struttura fosse già stata sottoposta al tensionamento delle funi fino al raggiungimento dei valori previsti dal progetto. Parallelamente erano proseguite le ultime lavorazioni necessarie a completare l’opera, dalla posa dei parapetti alla sistemazione degli accessi, fino agli interventi sull’illuminazione, sulla videosorveglianza e sulla biglietteria.

Con i suoi 450 metri di lunghezza e 204 metri di altezza sul fondovalle, il Ponte dei Minatori si prepara a diventare una delle nuove attrazioni turistiche del territorio lecchese. Un’infrastruttura imponente, realizzata interamente con capitali privati, che permetterà di attraversare la valle partendo da Tremenico per raggiungere l’antico borgo dei minatori di Lentrée.

La passerella è stata progettata per consentire l’attraversamento senza l’utilizzo di imbragature individuali, grazie a un piano di calpestio continuo e a sistemi di protezione laterali. L’obiettivo è rendere il ponte fruibile durante tutto l’anno, secondo orari stagionali e compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

L’appuntamento con l’inaugurazione resta fissato per sabato 24 ottobre. La mattinata sarà riservata a una cerimonia dedicata alle autorità, alle istituzioni e alla stampa, mentre dalle ore 14.30 la passerella aprirà ufficialmente al pubblico. Per l’occasione sono previsti anche momenti di festa, con musica e ristoro nell’area del tendone, che accompagneranno i visitatori fino alla serata.

Intanto, a Tremenico, proseguono i preparativi per gestire l’arrivo dei turisti. Proprio nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha incontrato i residenti per affrontare le questioni legate soprattutto alla viabilità e ai parcheggi. Tra le soluzioni al vaglio figurano una diversa organizzazione della circolazione, l’individuazione di nuovi spazi per la sosta e la possibilità di attivare servizi navetta, da valutare in base ai flussi effettivi.

Ma la scommessa della Valvarrone va oltre il ponte. L’infrastruttura rappresenta infatti il tassello più visibile di un progetto di valorizzazione del territorio che guarda al recupero degli antichi percorsi, alla storia delle miniere e alla riscoperta del borgo di Lentrée.

Un obiettivo più volte sottolineato anche dal sindaco Luca Buzzella, che aveva definito la passerella “un’attrattiva nell’attrattiva“, indicando proprio nel patrimonio storico e minerario uno dei principali punti di forza dell’iniziativa. La sfida sarà trasformare l’interesse generato dalla nuova struttura in opportunità concrete per una valle che negli anni ha dovuto fare i conti anche con lo spopolamento.

Con il superamento del collaudo, il Ponte dei Minatori si avvicina dunque al suo debutto. Dopo mesi di lavori sospesi tra i due versanti della montagna, il conto alla rovescia è ormai iniziato: sabato 24 ottobre saranno finalmente i visitatori a percorrere la passerella, scoprendo dall’alto uno degli angoli più suggestivi e meno conosciuti della Valvarrone.