Bilancio positivo per la nuova attrazione della Valvarrone. Nessuna criticità per traffico e parcheggi

Adamoli: “Grande risonanza sui media di tutta Italia”. Il sindaco Buzzella: “Servono nuovi investimenti nella ristorazione”. Intanto si valutano collegamenti festivi con il trasporto pubblico

VALVARRONE – Oltre 3 mila visitatori in un mese, un’affluenza incoraggiante nonostante la bassa stagione e nessuna particolare criticità sul fronte della viabilità. Il Ponte dei Minatori supera positivamente il primo banco di prova dall’apertura al pubblico dello scorso 24 ottobre. Ma il bilancio delle prime settimane non si ferma ai numeri: per la Valvarrone, la vera sfida è ora trasformare l’interesse suscitato dalla passerella sospesa in nuove opportunità per il territorio, a partire dai servizi turistici, dalla ristorazione e dai collegamenti.

A tracciare un primo bilancio è Cristian Adamoli, geologo originario di Tremenico, ideatore del progetto e amministratore delegato della società Ponte dei Minatori, che insieme alla moglie Claudia Anselmini ha investito nella realizzazione dell’opera, seguendone anche la progettazione e i lavori. “Dal 24 ottobre, giorno dell’apertura al pubblico, abbiamo già superato i 3.000 accessi al Ponte dei Minatori. Un risultato che ci fa molto piacere e soprattutto anche per la grande risonanza su tutti i media in tutta Italia”.

Un esordio significativo per un’opera che, dopo oltre 500 giorni di cantiere, ha aperto una nuova prospettiva sulla Valvarrone. Lunga 450 metri e sospesa a 204 metri dal fondovalle, la passerella collega Tremenico all’antico borgo minerario di Lentrée, inserendosi in un progetto più ampio di recupero e valorizzazione della storia della valle.

A colpire i visitatori non è soltanto l’altezza del ponte, ma anche la possibilità di osservare il paesaggio da un punto di vista fino a oggi inaccessibile. “Chi ha attraversato il ponte racconta soprattutto la bellezza del panorama, la sorpresa di vedere la Valvarrone da una prospettiva nuova e l’emozione di camminare sospesi a oltre 200 metri dal fondovalle”, racconta Adamoli.

L’esperienza prosegue però anche una volta raggiunto l’altro versante, dove il borgo di Lentrée custodisce una parte importante della memoria mineraria locale. “Qui i volontari a cui sta a cuore la nostra valle raccontano com’era la vita nel borgo e cosa significava lavorare in miniera. È importante che chi viene ad attraversare il ponte abbia anche l’occasione di ascoltare queste storie. È un modo per tenere viva la memoria della valle e tramandarla alle generazioni più giovani”.

Viabilità e parcheggi, primo mese senza criticità

Un bilancio positivo arriva anche dall’Amministrazione comunale. Il sindaco di Valvarrone Luca Buzzella, conferma che le prime settimane di apertura non hanno fatto registrare particolari problemi sul fronte del traffico e della gestione dei parcheggi, due degli aspetti sui quali si era concentrata maggiormente l’attenzione prima dell’inaugurazione.

“Questo mese, essendo anche bassa stagione, particolari problemi sulla viabilità non ce ne sono stati e anche la gestione dei parcheggi non ha creato criticità”, spiega il primo cittadino. L’afflusso è stato buono soprattutto durante i fine settimana caratterizzati da condizioni meteorologiche favorevoli, un risultato che il sindaco considera incoraggiante tenendo conto del periodo dell’anno.

La situazione potrebbe naturalmente cambiare con l’arrivo della primavera e dell’estate, quando è prevedibile una maggiore presenza di turisti. Proprio per questo le prime settimane rappresentano un’occasione per valutare il funzionamento dell’organizzazione predisposta. Già prima dell’apertura, infatti, il Comune aveva affrontato il tema della sostenibilità dei flussi, individuando soluzioni per distribuire i parcheggi e agevolare l’accesso alla passerella, con particolare attenzione alla tutela dei residenti di Tremenico.

Trasporto pubblico, allo studio collegamenti domenicali

Tra le questioni ancora aperte figura quella del potenziamento del trasporto pubblico locale, con l’ipotesi di introdurre collegamenti anche la domenica per facilitare l’arrivo dei visitatori.

“Abbiamo fatto un incontro e messo sul tavolo diverse ipotesi”, riferisce Buzzella, spiegando che le decisioni verranno prese anche sulla base dei numeri relativi all’affluenza e dei costi necessari per organizzare il servizio. L’Amministrazione comunale si è detta disponibile a contribuire economicamente, considerando che un eventuale potenziamento delle corse non andrebbe a beneficio soltanto di chi vuole visitare il ponte, ma rappresenterebbe un servizio aggiuntivo anche per gli abitanti della valle.

Resta quindi da capire come strutturare i collegamenti, con quale frequenza e attraverso quali risorse, tenendo conto delle esigenze dei residenti e dell’andamento dei flussi turistici.

“Servono investimenti nella ristorazione”

Se il ponte ha già dimostrato di saper attirare visitatori, la sfida più importante riguarda ora la capacità della Valvarrone di trattenerli sul territorio.

È su questo aspetto che Buzzella insiste maggiormente, richiamando la necessità di ampliare i servizi disponibili, soprattutto nel settore della ristorazione. Una prima novità è rappresentata dall’apertura di un piccolo chiosco nei pressi dell’ingresso al ponte, attualmente ospitato in una struttura mobile e destinato, nelle intenzioni, a trovare una sistemazione fissa.

Ma per il sindaco non basta. L’obiettivo è favorire anche l’iniziativa privata, incoraggiando la riapertura di esercizi esistenti o la nascita di nuove attività. Oggi, ricorda Buzzella, l’offerta della valle conta un rifugio, due ristoranti, due bar e un emporio alimentare che effettua anche somministrazione. Numeri ben lontani dal passato, quando, ai tempi della rassegna Sapori d’Autunno, i ristoranti presenti sul territorio erano arrivati a essere nove.

Il problema emerge anche dalle richieste dei visitatori, che dopo l’attraversamento cercano informazioni su dove mangiare e quali altre esperienze vivere in valle. “Serve che qualcuno investa e apra attività”, sottolinea Buzzella, evidenziando come il rilancio della ristorazione potrebbe generare nuove opportunità occupazionali e, allo stesso tempo, restituire servizi utili alla comunità locale.

Un obiettivo che era stato indicato già prima dell’inaugurazione: fare del Ponte dei Minatori non un’attrazione isolata, ma un’occasione per contrastare lo spopolamento e rivitalizzare i nuclei della valle, in particolare Tremenico.

In questa direzione si inserisce anche l’incontro organizzato all’inizio di novembre tra l’Amministrazione comunale, gli operatori turistici e ricettivi e la società che gestisce il ponte. L’intenzione è costruire una collaborazione stabile, affinché chi arriva per attraversare la passerella possa conoscere anche le altre opportunità offerte dalla Valvarrone.

Il Comune e l’Ecomuseo hanno messo a disposizione materiale informativo con i percorsi segnalati sul territorio, mentre i ristoratori hanno fornito i propri contatti per facilitare l’indirizzamento dei visitatori verso le attività locali. Un primo passo per creare una rete capace di collegare il ponte ai sentieri, ai luoghi della memoria mineraria e alle proposte gastronomiche della valle.

Mercatini di Natale a Introzzo, sconto sul ponte e navetta gratuita

Un primo appuntamento per mettere alla prova la collaborazione tra le diverse realtà della valle sarà quello di sabato 5 e domenica 6 dicembre, in occasione dei tradizionali Mercatini di Natale in Cantina a Introzzo. Per l’occasione, i visitatori potranno approfittare di uno sconto del 20% sull’ingresso al Ponte dei Minatori, che nelle due giornate sarà aperto dalle 9.30 alle 17.

Previsto anche un servizio di navetta gratuita tra Vestreno, Introzzo e Tremenico, pensato per agevolare gli spostamenti e permettere ai partecipanti di visitare sia i mercatini sia la passerella sospesa, limitando allo stesso tempo il traffico e la pressione sui parcheggi. Le corse saranno attive sabato 5 dicembre dalle 14 alle 17 e domenica 6 dicembre dalle 10 alle 17.

L’iniziativa consentirà di abbinare l’attraversamento del ponte alla scoperta dei paesi della Valvarrone e delle loro tradizioni, con la possibilità di visitare anche il Museo Cantar di Pietra. “Sarà un’occasione per visitare il ponte e scoprire i paesi della Valvarrone nella stessa giornata”, sottolinea Cristian Adamoli.

Un primo esempio concreto di quella collaborazione tra operatori turistici, attività locali e Amministrazione comunale sulla quale si sta lavorando per valorizzare l’intera valle. L’obiettivo è fare in modo che il Ponte dei Minatori diventi non soltanto una meta da raggiungere, ma anche un punto di partenza per conoscere il territorio e le sue realtà.

Per ulteriori informazioni sull’accesso alla passerella è possibile consultare il sito www.pontedeiminatori.it.