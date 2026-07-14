Ponte della Vittoria, via libera all’investimento da 1,2 milioni di euro per la manutenzione

La conferenza di servizi ha dato il via libera all’intervento sulla SP 64

L’obiettivo è avviare i lavori nell’estate 2027

CREMENO – Dopo quasi due anni di analisi, verifiche tecniche e confronto tra enti, arriva il via libera al progetto di manutenzione conservativa del ponte della Vittoria, lungo la SP 64 a Cremeno.

La Conferenza di servizi ha infatti approvato nei giorni scorsi la soluzione progettuale elaborata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comune di Cremeno, con l’obiettivo di preservare una delle infrastrutture più significative del territorio e migliorarne ulteriormente le condizioni di sicurezza.

Le indagini condotte hanno permesso di definire lo stato strutturale del ponte, confermandone un quadro complessivamente positivo, pur evidenziando la necessità di interventi di manutenzione sulle strutture.

L’opera, oltre alla sua funzione viabilistica, rappresenta un elemento caratterizzante dal punto di vista architettonico e paesaggistico per il territorio valsassinese.

Tra gli aspetti più rilevanti del progetto c’è la realizzazione di reti di protezione lungo il ponte, pensate per prevenire e contenere il ripetersi di episodi tragici verificatisi negli anni.

Il progetto è stato definito attraverso un lavoro condiviso che ha coinvolto la commissione paesaggio, la Soprintendenza, strutturisti e geologi, fino all’approvazione finale da parte della Provincia di Lecco.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla mobilità pedonale: saranno infatti mantenuti i camminamenti laterali su entrambi i lati del ponte, garantendo la continuità con il marciapiede esistente e un passaggio adeguato per chi si muove a piedi.

I percorsi saranno inoltre separati dalla carreggiata attraverso apposite barriere di protezione, così da migliorare le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada.

L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro, di cui 100 mila euro finanziati dal Comune di Cremeno.

La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente Mattia Micheli hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

Micheli, che ha seguito il percorso progettuale insieme al sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi, ha sottolineato l’importanza di una soluzione capace di coniugare la tutela della struttura con le esigenze di sicurezza e fruibilità del ponte.

Nei prossimi mesi sarà sviluppato il progetto esecutivo, con l’obiettivo condiviso di poter avviare i lavori nella prossima estate.