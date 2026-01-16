Ponte di Brivio, dal 26 gennaio stop ai mezzi sopra le 7,5 ton. Chiusura da aprile

Confermata la chiusura del ponte di Brivio da aprile per 15 mesi

Si è tenuta oggi in Prefettura a Bergamo la riunione del tavolo istituzionale

BRIVIO – Ponte di Brivio, arrivano ulteriori aggiornamenti sulla percorribilità dello storico viadotto che, dal prossimo aprile, sarà chiuso al traffico per 15 mesi. Da lunedì 26 gennaio verrà infatti introdotto lo stop al passaggio dei mezzi con portata superiore alle 7,5 tonnellate.

E’ quanto è stato deciso oggi, venerdì, nel coso della riunione istituzionale convocata in Prefettura a Bergamo per pianificare l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la Strada Statale 342.

Al tavolo hanno partecipato, tra gli altri, il Prefetto di Lecco, il Prefetto di Bergamo, l’Assessore regionale alle Infrastrutture e i sindaci dei Comuni di Brivio e Cisano Bergamasco. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le fasi di cantierizzazione dell’opera, che prevedono l’avvio dei lavori a partire dal prossimo mese di aprile.

L’intervento comporterà la chiusura totale del ponte per un periodo di 15 mesi, necessario per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere previste.

Sono stati altresì definiti i percorsi alternativi e le azioni per mitigare i disagi alla circolazione nel periodo del cantiere.

“I lavori sono conseguenza dell’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti – fanno sapere da Anas -. In attuazione di tale normativa è stato completato il progetto dell’intervento e, nelle scorse settimane, sono state concluse le indagini approfondite sul manufatto, indispensabili per definire le condizioni di esercizio in sicurezza dell’infrastruttura”.

Al termine di queste verifiche, è emersa la necesstà d introdurre una limitazione al transito con carico massimo di 7,5 tonnellate per i veicoli leggeri, mantenendo comunque la piena transitabilità per il trasporto pubblico locale: autobus di linea, autolinee extraurbane, scuolabus e servizi analoghi continueranno regolarmente ad attraversare il ponte.