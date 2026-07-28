Poste Italiane, riapre l’ufficio postale di Casatenovo in versione Polis

L’ufficio postale torna operativo dopo gli interventi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane

Spazi rinnovati, soluzioni sostenibili e nuovi servizi della Pubblica Amministrazione disponibili per i cittadini

CASATENOVO – È nuovamente operativo l’ufficio postale di Casatenovo dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede torna a disposizione dei cittadini con spazi più moderni, ambienti più accoglienti e una serie di servizi aggiuntivi dedicati anche alla Pubblica Amministrazione.

Con la riapertura dell’ufficio casatese salgono a 66 gli interventi Polis conclusi in provincia di Lecco, all’interno del piano nazionale promosso da Poste Italiane per rafforzare la presenza dei servizi nei piccoli Comuni italiani, in particolare quelli con meno di 15 mila abitanti.

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato attraverso un intervento di ammodernamento che ha interessato gli ambienti destinati all’accoglienza del pubblico.

Le sale clienti presentano ora nuovi arredi, colori e una migliore organizzazione degli spazi, con particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale: sono state introdotte soluzioni a basso impatto energetico e un nuovo sistema di illuminazione a consumo ridotto.

Realizzati anche sportelli ribassati, pensati per rendere più agevole e accessibile la richiesta dei servizi, sia quelli tradizionali offerti da Poste Italiane sia quelli legati alla Pubblica Amministrazione.

Grazie al progetto Polis, anche nell’ufficio postale di Casatenovo sono ora disponibili diversi servizi pubblici direttamente allo sportello.

I cittadini possono richiedere i certificati anagrafici e accedere ad alcuni servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Tra le novità più rilevanti anche la possibilità di avviare le pratiche per il rilascio o il rinnovo del passaporto direttamente presso l’ufficio postale, senza doversi recare in Questura. Il servizio nasce dalla collaborazione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy e consente, dove previsto, anche la consegna del documento direttamente a domicilio.

La sede è aperta al pubblico con i consueti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ;

; il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Con il progetto Polis, Poste Italiane conferma il proprio impegno nel mantenere una presenza capillare sul territorio, puntando sul ruolo degli uffici postali come punti di riferimento per cittadini e comunità locali, soprattutto nei Comuni più piccoli.