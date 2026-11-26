Completati gli interventi del progetto Polis nella sede di via Giuseppe Mazzini 1

Tra le novità la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto

COSTA MASNAGA – Riapre al pubblico l’ufficio postale di Costa Masnaga (in via Giuseppe Mazzini 1) dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede è stata completamente rinnovata e mette ora a disposizione dei cittadini, oltre ai tradizionali servizi postali, anche alcune prestazioni della Pubblica amministrazione, tra cui la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto.

Il progetto Polis coinvolge circa 7mila uffici postali nei Comuni italiani con meno di 15mila abitanti e punta a favorire la coesione economica, sociale e territoriale, portando servizi pubblici più vicini ai cittadini.

Gli interventi nella sede di Costa Masnaga hanno riguardato gli spazi dedicati alla clientela, con nuovi arredi e colori, una corsia per le persone ipovedenti e uno sportello ribassato, pensato per rendere più agevole l’accesso ai servizi. Sono state inoltre introdotte soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a ridotto consumo energetico.

Tra le prestazioni disponibili figurano i certificati anagrafici e i servizi Inps, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M. Grazie alla convenzione sottoscritta da Poste Italiane con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è inoltre possibile presentare direttamente allo sportello la documentazione per richiedere o rinnovare il passaporto, senza doversi recare in questura. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento a domicilio.

L’ufficio postale è tornato operativo con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Con il progetto Polis, Poste Italiane punta a rafforzare la propria presenza nei territori, valorizzando la capillarità della rete degli uffici postali e contrastando il progressivo abbandono dei piccoli centri.