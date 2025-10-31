Premana: al via il bando per le borse di studio dedicate agli studenti meritevoli

Il Comune assegna 15 borse di studio ai migliori studenti delle scuole superiori e universitari residenti

Domande entro il 17 novembre 2025

PREMANA – Il Comune di Premana ha aperto il bando per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2024/2025, destinate ai migliori studenti nel paese. L’iniziativa, approvata con delibera di Giunta n. 87 del 29 ottobre 2025, punta a valorizzare l’impegno scolastico e universitario dei giovani premanesi.

Nel dettaglio, il bando prevede:

10 borse di studio da 250 euro ciascuna, destinate ai due migliori studenti di ogni classe delle scuole secondarie di secondo grado statali o parificate

5 borse di studio da 400 euro ciascuna, riservate ai migliori studenti universitari o parauniversitari iscritti a corsi di durata almeno biennale

Per gli studenti della scuola secondaria è richiesta la residenza a Premana, una votazione minima di 7/10 o 80/100 al diploma, oltre all’iscrizione per la prima volta alla classe per la quale si richiede la borsa. Gli studenti universitari, invece, dovranno essere residenti a Premana, essere in corso e aver sostenuto almeno cinque esami (o comunque quelli previsti nel piano di studi) e possedere una media di almeno 26/30. In entrambi i casi, non sarà possibile beneficiare di altre borse di studio riferite allo stesso anno scolastico, istituite da enti pubblici o privati.

La domanda, in carta semplice e senza marca da bollo, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo info@conune.premana.lc.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre il 17 novembre alle ore 12. Alla domanda andranno allegate le autocertificazioni relative alla frequenza, alle votazioni conseguite e all’eventuale numero di esami sostenuti.

In caso di parità di punteggio, l’importo della borsa verrà suddiviso tra gli studenti a pari merito. Sono invece esclusi coloro che abbiano già beneficiato, nell’anno precedente, di una borsa di studio del Comune di Premana.

Il bando completo, insieme al fac-simile di domande e l’Informativa Privacy, è disponibile sul sito istituzionale del Comune.