Progetto di cittadinanza attiva: proclamato il Sindaco dei Bambini alla primaria di Bosisio Parini

Sofia Redaelli proclamata Sindaca dei Bambini martedì 4 febbraio alla presenza delle autorità comunali

“Siamo tutti vincitori; insieme possiamo costruire qualcosa di bello e importante”

BOSISIO PARINI – Si è concluso con la proclamazione della nuova Sindaca dei Bambini il progetto di educazione alla cittadinanza attiva che, anno dopo anno, coinvolge l’intero plesso della Scuola primaria “I. Calvino” di Bosisio Parini. Un percorso che ha visto protagonisti alunni, insegnanti e personale scolastico, accompagnando i più piccoli alla scoperta concreta del funzionamento dell’Amministrazione comunale e del valore delle istituzioni.

La cerimonia si è svolta martedì 4 febbraio alla presenza del dirigente scolastico Orsola Moro, del sindaco Paolo Gilardi e dell’assessore all’Istruzione Gabriele Beccalli. I bambini hanno raccontato con semplicità e spontaneità le fasi del progetto, dimostrando attenzione, consapevolezza e senso di responsabilità nel descrivere l’esperienza vissuta.

Il dirigente scolastico ha ribadito come collaborazione, rispetto e dialogo siano alla base di ogni comunità e ha sottolineato il ruolo della scuola nell’educare cittadini consapevoli e partecipi. Il sindaco Gilardi ha invece richiamato l’importanza dell’ascolto e della guida nei confronti di tutti i cittadini, invitando i piccoli amministratori a un futuro incontro in Comune per un simbolico confronto “tra sindaci”. L’assessore Beccalli ha infine evidenziato il valore del lavoro di squadra, spiegando come il ruolo degli assessori sia essenziale nel supportare il sindaco e nel favorire decisioni condivise.

Nel corso dell’iniziativa il sindaco ha donato alla scuola una vera fascia tricolore, destinata a essere custodita e tramandata di anno in anno al nuovo Sindaco dei Bambini come simbolo di responsabilità, impegno civico e continuità del progetto.

La lista vincitrice è risultata “La Scuola che Vorrei”. A ricoprire il ruolo di Sindaca dei Bambini è stata eletta Sofia Redaelli, affiancata dalla vicesindaca Bianca Mazzarini e dalla giunta composta da Greta Baroni, assessore all’Ambiente, Alessandro Palaia allo Sport, Pietro Ferra alla Salute e Camilla Bonacina alla Cultura. Ogni componente ha condiviso idee e iniziative con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità scolastica, promuovendo benessere, inclusione e partecipazione.

Accanto alla lista vincitrice, hanno partecipato al percorso elettorale anche “I Simpatici 7”, “I Piccoli Leaders”, “I Love School Project”, “I Bomber”, “I Deejay”, “Le Imperfette” e “School and Joy”, contribuendo con creatività e spirito di collaborazione a rendere il progetto più ricco e partecipato.

I bambini hanno voluto raccontare in prima persona l’esperienza: “All’inizio di questo percorso abbiamo scoperto che cos’è il Comune, il luogo dove si prendono decisioni importanti per la nostra città. Abbiamo imparato chi è il Sindaco, che cosa fa ogni giorno e chi lo aiuta, come gli assessori e il Consiglio Comunale. È stato interessante capire che anche gli adulti lavorano in squadra per migliorare la vita di tutti i cittadini”.

“Alla fine un solo gruppo ha vinto, ma in realtà siamo stati tutti vincitori, perché abbiamo partecipato con entusiasmo e responsabilità. Questo progetto ci ha insegnato che anche noi bambini possiamo avere grandi idee, che il lavoro di squadra è fondamentale e che insieme possiamo costruire qualcosa di bello e importante” hanno concluso, sottolineando il valore del lavoro di squadra e della partecipazione responsabile.