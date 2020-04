Protezione Animali, l’Enpa di Merate torna ad essere operativa sul territorio

Dopo lo stop delle attività per il mancato supporto dei Comuni, l’Enpa di Merate torna ad essere operativa

“In questo difficile momento non mancherà il nostro contributo”

MERATE – La Sezione Enpa di Merate torna ad essere operativa ed in prima linea con la stessa generosità degli anni passati. Alla fine dello scorso anno, l’associazione aveva denunciato il mancato supporto dei Comuni lecchesi sul problema della gestione delle colonie feline, annunciando l’interruzione delle attività sul territorio.

“La scelta per l’anno 2020 di non inasprire la nostra posizione critica nei confronti di amministrazioni insensibili alle problematiche animaliste, deriva dalla consapevolezza che il momento che stiamo vivendo tutti, Amministrazioni Comunali, cittadini, volontari, operatori del mondo dell’Associazionismo in generale, necessita di poche parole e di fatti, collaborazione e dialogo costruttivo – fanno sapere dalla sezione meratese dell’Enpa – Nonostante le inevitabili difficoltà e con le limitazioni previste dai Decreti in tema di sanità, ed arrivando fin dove potremo, Enpa Merate cercherà di intervenire direttamente o con consigli in merito alle segnalazioni di animali in difficoltà sul territorio”.

“In questo difficile momento chiediamo di esserci vicini con la consueta generosità per aiutarci ad aiutare i più deboli. Ricordiamo a tutti che presso la sede di Merate i gatti soccorsi sono in attesa di una famiglia che li adotti per sempre, adozioni che verranno effettuate utilizzando tutte le precauzioni previste in tempi di Coronavirus”.

Per qualunque informazione potete telefonare al 320/6737216 o scrivere a merate@enpa.org o facendo una donazione all’IBAN IT10K0335901600100000133984.