Protezione Civile di Civate, nel 2020 3.177 ore di servizio alla comunità

Il report dell’attività svolta nel 2020 dai volontari della Protezione Civile

Il maggiore impegno per fare fronte all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus

CIVATE – Sono 3177 le ore che i volontari di Protezione Civile di Civate hanno dedicato nel 2020 al servizio della collettività. Il maggior impegno di ore /giornate riguarda, per l’anno 2020, le attività svolte per far fronte alla gestione dell’emergenza Covid.

A partire dal 9 marzo, dopo l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), i volontari sono stati impegnati per 1984 ore a supporto dei cittadini più anziani, dei soggetti più deboli ed in generale di chi ne avesse bisogno.

Diversi i servizi attivati durante la Fase 1, ricordati dal gruppo, tra i quali: attivazione di un numero per l’emergenza e interfaccia con la cittadinanza per 12 ore al giorno 7 giorni su 7, consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci sia alle persone in regime di quarantena, ritiro dei DPI presso i punti di distribuzione, distribuzione di 24.000 mascherine chirurgiche e di comunità in due tornate casa per casa a tutti i residenti civatesi, ritiro quotidiano della Spesa Solidale presso l’Iperal di Civate, presidio dell’ingresso dell’Ospedale Manzoni di Lecco per contingentare gli ingressi e supportare il personale sanitario e molto altro.

Un lavoro costante e silenzioso, portato avanti anche nella Fase 2 di riapertura e nella Fase 3.

Oltre a queste attività si è provveduto a monitorare ed intervenire su tutte le aree che solitamente sono più esposte a potenziali situazioni di pericolo (in totale 825 ore di lavoro).

In particolare i volontari hanno provveduto alla pulizia degli alvei dei torrenti Toscio e Roncaglio, al taglio di alberi e rami pericolosi lungo le strade, nei parchi comunali e lungo le passeggiate a lago, alla manutenzione della sede della Protezione Civile e rifacimento del tetto della stessa. Non è poi mancato il sostegno all’amministrazione comunale (368 ore di lavoro).

“Dobbiamo anche ricordare la grande disponibilità di molti giovani e cittadini che, per le esigenze legate all’emergenza COVID, si sono resi disponibili a supportare l’attività dei 13 volontari del Gruppo Protezione Civile” hanno concluso i volontari.