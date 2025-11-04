Protezione Civile Pasturo: convegno per i 20 anni del gruppo

Una giornata di confronto tra istituzioni, tecnici e volontari per parlare di sicurezza e gestione del territorio

Appuntamento sabato 8 novembre al Cineteatro Bruno Colombo

PASTURO – Vent’anni di impegno, dedizione e servizio al territorio. Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Pasturo celebra il suo ventesimo anniversario con un convegno in programma sabato 8 novembre al Cineteatro Bruno Colombo. Un evento dal duplice valore: da un lato la celebrazione di due decenni di attività, dall’altro un momento di confronto e approfondimento sui temi della sicurezza e della gestione del territorio.

L’iniziativa, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco insieme al Comune di Pasturo, si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e Soccorso Alpino. Una partecipazione ampia che testimonia l’importanza del lavoro sinergico tra enti e volontari nella tutela del territorio.

Il sindaco Pierluigi Artana, che ricopre anche la delega alla Protezione Civile in Comunità Montana, ripercorrerà le tappe principali della storia del gruppo, ricordando l’impegno costante dei volontari e la collaborazione con gli enti sovracomunali.

Seguiranno poi gli interventi tecnici a cura dell’ing. Esmeralda Geraci, dell’Ufficio Territoriale Regionale, che presenterà gli interventi realizzati in Valsassina per la difesa del suolo, e dell’ing. Giorgio Binda, sempre dell’Ufficio Territoriale Regionale, che illustrerà il Quaderno di Presidio 2025, nuovo strumento di pianificazione e controllo dei rischi territoriali.

Il convegno, aperto a tutta la cittadinanza, si propone come momento di riflessione condivisa tra istituzioni, tecnici e volontari, per guardare non solo ai vent’anni di storia della Protezione Civile di Lecco, ma anche alle sfide future.