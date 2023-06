Psichiatria di Merate: l’Asst di Lecco incontra l’assemblea dei sindaci

Favini: “Nessun ridimensionamento dell’offerta delle cure psichiatriche del territorio meratese e casatese”

Agostoni: “Siamo fiduciosi della possibilità di valutare congiuntamente le diverse opportunità di risposta ai bisogni del territorio”

LECCO – Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 5 giugno l’incontro tra la Direzione dell’Asst di Lecco, Guido Agostoni, presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, e i tre presidenti dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco, Sabina Panzeri, del Distretto di Bellano, Gabriella Del Nero, e del Distretto di Merate, Paolo Brivio.

“In un clima di aperto confronto, diversi sono stati i temi trattati. Tra gli altri la Psichiatria di Merate – hanno fatto sapere dall’Asst di Lecco -. Il Direttore Generale dell’Asst di Lecco, Paolo Favini, ha letto la lettera di risposta inviata ai sindaci del meratese e del casatese così che fosse chiara a tutti la realtà dei fatti. Il Presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, Guido Agostoni, si è impegnato a diffondere a tutti i Sindaci della provincia di Lecco tale lettera che illustra la reale posizione aziendale. Enrico Frisone, Direttore Socio Sanitario dell’Asst di Lecco, ha poi illustrato tutte le iniziative che sono e saranno poste in essere nell’immediato per reclutare specialisti da inserire nell’organico onde recuperare l’attività attualmente in difficoltà”.

“In nessun modo è in atto il ridimensionamento funzionale dell’offerta delle cure psichiatriche del territorio meratese e casatese – ha detto Paolo Favini, Direttore Generale Asst Lecco -. Ma anzi stiamo attuando il suo recupero e potenziamento, attraverso il personale necessario e stiamo valutando le risposte più idonee alle reali necessità. I nuovi bisogni di assistenza e di cura sono volti ad individuare nuove strategie di risposta per uno sviluppo efficace ed una corretta organizzazione dei servizi psichiatrici sia sul territorio sia in ambito ospedaliero. Sono particolarmente soddisfatto dell’incontro di oggi e altresì certo che darà esito a buone pratiche partecipate attraverso i Sindaci e le loro amministrazioni”.

“Abbiamo preso atto, nell’incontro di ieri, dalla Direzione dell’Asst di Lecco di tutti i tentativi messi in campo dall’azienda per il reclutamento di nuove forze mediche ed infermieristiche in ambito psichiatrico e non solo – ha detto Guido Agostoni, Presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci -. Siamo fiduciosi della possibilità di valutare congiuntamente le diverse opportunità di risposta ai bisogni del territorio potenziando i servizi territoriali o, se necessario, riaprendo anche SPDC di Merate. Per noi è importante che si sia aperto un dialogo a cui teniamo molto”.