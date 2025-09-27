Quale scuola superiore scegliere? Al via incontri online gratuiti per studenti e genitori

Tre appuntamenti per offrire strumenti pratici e consigli nella scelta dell’indirizzo scolastico

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione sul sito di Living Land

LECCO – Quale scuola superiore scegliere? È una domanda che ogni anno coinvolge studenti di terza media e le loro famiglie. Per offrire strumenti concreti e un supporto mirato in questa delicata fase, arrivano tre appuntamenti online gratuiti rivolti ai genitori.

L’iniziativa è promossa dagli Ambiti Territoriali di Bellano e Lecco, dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, dall’Impresa Sociale Girasole, dal Consorzio Consolida, dall’Informagiovani di Lecco e dal progetto IANG – Insieme ai Nostri Giovani dei Comuni del Polo Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago).

Gli incontri saranno condotti dalla pedagogista Cristina Crippa, con l’obiettivo di fornire informazioni e consigli pratici per accompagnare i genitori nel percorso di scelta scolastica dei figli, riducendo dubbi e incertezze.

La tematica trattata sarà la stessa in tutte le date, e per partecipare è richiesta l’iscrizione, disponibile sul sito www.livingland.info.

Calendario degli appuntamenti:

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 20:30 – Iscrizione

Mercoledì 8 ottobre 2025, ore 20:30 – Iscrizione

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20:30 – Iscrizione

Un’occasione utile per le famiglie per orientarsi tra indirizzi e programmi scolastici, affrontando con maggiore consapevolezza una scelta che segnerà il percorso educativo dei ragazzi.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a s.gilardoni@mestierilombardia.it