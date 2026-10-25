Quasi 2mila partecipanti alla camminata “Tutti assieme a Merate”

La manifestazione, giunta alla 48esima edizione, si è svolta questa mattina, domenica 25 ottobre

L’iniziativa è promossa dall’As Merate Atletica insieme al Lions Club Merate

MERATE – Quasi duemila partecipanti, per la precisione 1.929, alla 48esima edizione di Tutti assieme a Merate, la tradizionale camminata non competitiva promossa questa mattina, domenica 25 ottobre, dall’As Merate Atletica insieme al Lions Club Merate.

Tre i percorsi tra cui scegliere, ovvero 8, 14 e 21 chilometri a seconda del tempo, della gamba e del… fiato a disposizione, tutti contraddistinti per una piacevole immersione nella natura, attraversando aree verdi e parchi storici della città, come Villa Subaglio, Villa dei Cedri, Villa Confalonieri, la riserva naturale del lago di Sartirana e l’osservatorio astronomico di Brera, con la possibilità di visitare la cupola Edison con il telescopio Ruths.

Novità dell’edizione 2026 il passaggio all’interno dei Cortili interni di Palazzo Prinetti per aggiungere ancor di più un tocco di arte e storia alla manifestazioni tra le più sentite in città.

Al termine della camminata si sono svolte le premiazioni dei gruppi più numerosi, suddivisi tra quelli iscritti alla Fiasp, la federazione italiana amatori sport per tutti e quelli non Fiasp.

Tra i primi i più numerosi sono stati quelli de “Ul gir de Munt” con 51 partecipanti, seguitiAvis Oggiono con 31 e Team Galgiana con 28. Tra i gruppi non Fiasp il più numeroso è risultato essere quello del Villoresi (52 iscritti), seguito dal Gruppo Cammino Merate (44) e dall’Alveare di Brivio (14).

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