Raduno di auto storiche a Barzio: domenica 26 ottobre in Piazza Garibaldi

Esposizione di vetture d’epoca con il Club “Dante Giocosa” di Calolziocorte

I partecipanti saranno guidati da Oscar Malugani

BARZIO – Gli appassionati di automobili d’epoca hanno un appuntamento da non perdere a Barzio. Domenica 26 ottobre, dalle 14 alle 17.30, la Piazza Garibaldi ospiterà un raduno statico di auto storiche, organizzato dal Club lecchese “Dante Giacosa” di Calolziocorte.

L’evento, aperto al pubblico, offre ai visitatori l’opportunità di ammirare una straordinaria esposizione di vetture storiche e di interagire con i proprietari e collezionisti, scoprendo la storia e le caratteristiche di veicoli che hanno segnato epoche e stili.

La manifestazione sarà resa ancora più interessante dalla presenza di Oscar Malugani, che guiderà i partecipanti alla scoperta dei veicoli e dei collezionisti.

“Questo evento rappresenta l’occasione di partecipare a un viaggio nel tempo e di scoprire il nostro territorio – commenta l’assessore a Cultura e Turismo Francesca Arrigoni Marocco – ed è importante ringraziare il Club lecchese ‘Dante Giocosa’ e Oscar Malugani che con la loro preziosa collaborazione ne hanno permesso la realizzazione. Aspettiamo un pubblico numeroso per un evento che unisce tradizione, passione e bellezza”.

Per informazioni sull’evento, è possibile contattare il numero 340 8927229.