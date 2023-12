Regali di Natale ai bambini con l’Albero Solidale della Croce Rossa di Merate

Torna l’iniziativa dell’associazione di Olgiate Molgora

La vigilia di Natale verranno consegnati dei pacchi regalo ai bambini del meratese che vivono in nuclei famigliari in difficoltà economiche

OLGIATE MOLGORA – Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana distribuirà anche quest’anno dei regali di Natale ai bambini del meratese che vivono in nuclei famigliari in difficoltà economiche.

Torna infatti l’iniziativa Albero Solidale attraverso cui l’associazione si occupa di consegnare porta a porta dei giocattoli in regalo ai figli delle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà dal punto di vista economico. L’attività ha consentito, lo scorso anno, di regalare un sorriso a più di cento bambini che

vivono nel nostro territorio, grazie alla generosità della popolazione.

Chiunque infatti può contribuire, acquistando un giocattolo nuovo e incartandolo con un nastro di colore azzurro o rosa (indicando se rivolto a bambini o bambine) e scrivendo sul pacco la fascia di età a cui è destinato, tra 0 e 13 anni.

I regali potranno poi essere lasciati, domenica 10 e domenica 17 dicembre dalle 16 alle 18, nella sede della Croce Rossa di Merate in via Monte Rosa 10 a Olgiate Molgora (LC). È possibile anche far recapitare i pacchi tramite corriere allo stesso indirizzo entro il 21 dicembre.

I giocattoli verranno poi consegnati la vigilia di Natale dai volontari della CRI di Merate, vestiti per l’occasione da folletti di Babbo Natale, nei paesi serviti dall’associazione. Per maggiori informazioni sull’iniziativa Albero Solidale è disponibile l’indirizzo e-mail merate.giovani@lombardia.cri.it