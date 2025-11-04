Regione Lombardia stanzia altri 109 mila per la sicurezza dei laghi

Risorse per le Autorità di Bacino del Lario e Laghi Minori, dell’Iseo, Endine e Moro del Ceresio, Piano e Ghirla

L’assessore Lucente: “Un impegno concreto per un ampio progetto di sostegno al sistema lacuale”

LECCO – Regione Lombardia investe ancora sulla sicurezza dei laghi. Con una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, sono in arrivo 109.000 euro destinate alle Autorità di Bacino del Lario e Laghi Minori, dell’Iseo, Endine e Moro del Ceresio, Piano e Ghirla. Il contributo si aggiunge ai 242.000 euro già stanziati lo scorso maggio, per un totale di 351.000 euro complessivi destinati al sistema lacuale lombardo.

Nel dettaglio, le risorse verranno suddivise così:

74.000 euro all’ Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori (che si sommano agli 80.000 euro già assegnati a maggio)

all’ (che si sommano agli 80.000 euro già assegnati a maggio) 25.000 euro all’ Autorità di Bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro (oltre ai 40.000 precedenti)

all’ (oltre ai 40.000 precedenti) 10.000 euro al Ceresio, Piano e Ghirla (dopo i 35.000 già assegnati)

I fondi serviranno per sostenere le attività di pronto intervento, soccorso e vigilanza nelle acque interne lombarde, garantendo sicurezza e supporto ai naviganti.

“Regione Lombardia – dichiara l’assessore regionale Lucente – dimostra ancora una volta grande attenzione alle esigenze dei territori, con uno sforzo ulteriore per garantire le attività di sicurezza sui nostri laghi. Un impegno concreto che rientra in un più ampio progetto di sostegno al sistema lacuale, in particolare al trasporto pubblico locale, con mezzi sostenibili e green, battelli elettrici e con carburanti alternativi, all’insegna di una mobilità moderna e ad emissioni zero. Un sostegno ai nostri laghi che sono una risorsa importante anche da un punto di vista turistico e che meritano di avere un servizio efficiente, capillare e rispondente alle esigenze dei residenti e dei visitatori”.