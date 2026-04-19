Ricco programma di eventi per il 25 aprile tra Olgiate, Calco, Brivio e Airuno

Le iniziative partono mercoledì fino alla sera di sabato 25 aprile
Presentazioni di libri, concerti e letture dedicate alla resistenza
OLGIATE MOLGORA – Il comune di Olgiate Molgora in collaborazione con le amministrazioni di Brivio, Airuno e Calco ha organizzato una serie di iniziative per celebrare l’81^ anniversario della Liberazione.
Il programma degli eventi parte il 22 aprile con la presentazione del libro “Primordiale bellezza” di Lucia Valcepina presso la biblioteca comunale di via Vittorio Emanuele II di Airuno. Poi presso la Casa del Comune ad Olgiate Molgora, venerdì 24 aprile alle 20:45, ci sarà una serata dedicata alla lettura tratta dal romanzo “Una questione privata” di Beppe Fenoglio, a cura di Ivano Gobbato.
Cuore delle iniziative le celebrazioni comunitarie del il 25 aprile: il corteo con accompagnamento del Corpo Musicale “Giulia Recli” di Brivio partirà dalla Casa dei Ragazzi, in via Cesare Cantù 49 ad Olgiate Molgora, alle 11:30. Si giungerà per le 12 al Cippo dove si terrà la commemorazione dei caduti con il saluto delle Autorità.
In serata, invece, ci si sposterà al Polo culturale di Arlate di via San Gottardo 1 a Calco dove ci sarà un rending con musica dal vivo a cura di StradeStorie. L’evento dal titolo “L’idea di Sandro” – ritratto del giovane Pertini inizierà 20:45.