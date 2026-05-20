Riconfermata la “Sagra della Tradizione Lariana” a Mandello

Dal 12 al 14 giugno degustazioni, musica, rievocazioni storiche e abiti tradizionali

L’iniziativa ha ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia attraverso il bando “Itinerari ed Eventi in Lombardia 2026”

MANDELLO – Dopo il successo della prima edizione, torna anche nel 2026 la “Sagra della Tradizione Lariana”, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e dell’identità del territorio lariano, organizzato dal Comune di Mandello in collaborazione con le associazioni locali.

La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, ha ottenuto un importante riconoscimento grazie al finanziamento assegnato da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Itinerari ed Eventi in Lombardia 2026”, iniziativa regionale pensata per sostenere progetti culturali e turistici capaci di promuovere e valorizzare i territori lombardi.

Il contributo regionale consentirà non soltanto di sostenere economicamente la rassegna, ma anche di supportare concretamente il lavoro delle numerose associazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento. Tra queste figurano Operazione Mato Grosso Luz Y Alegria ODV, il Gruppo Manzoniano Lucie, Avis Mandello del Lario e i Frilinfeu “L’Allegra Brigata”, realtà da anni impegnate nella promozione della cultura locale, della solidarietà e delle tradizioni popolari.

Attraverso attività culturali, momenti di aggregazione, rievocazioni storiche e iniziative dedicate alla memoria e alle usanze del territorio, la manifestazione punta a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il patrimonio culturale lariano.

La Sagra della Tradizione Lariana si inserisce inoltre all’interno del progetto condiviso “Le Tradizioni Lariane”, promosso insieme ad altri Comuni del territorio lecchese con l’obiettivo di creare una rete coordinata di eventi e iniziative capaci di valorizzare le identità culturali locali e incrementare l’attrattività turistica dell’area.

Dal 12 al 14 giugno, Mandello ospiterà quindi un ricco calendario di appuntamenti che proporranno degustazioni di prodotti tipici, momenti musicali, sfilate di figuranti in abiti tradizionali e numerose iniziative dedicate alla scoperta e alla riscoperta delle tradizioni lariane.

L’evento si conferma così un’importante occasione di incontro tra cultura, storia, tradizioni e promozione del territorio, capace di coinvolgere cittadini, visitatori e associazioni in un percorso condiviso di valorizzazione dell’identità locale.