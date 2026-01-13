Rifiuti a Perledo, controlli a tappeto durante le feste: undici sanzioni elevate

Accertate numerose irregolarità nella raccolta differenziata

Rinnovato l’appello a cittadini e villeggianti al rispetto delle regole, nuovi controlli nei prossimi mesi

PERLEDO – Periodo natalizio che ha lasciato a Perledo un “regalo” poco gradito: diversi i cittadini nel territorio comunale a non aver rispettato le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Numerose le irregolarità accertate a seguito dei controlli (resi più serrati durante le festività) effettuati dal personale incaricato, attraverso l’analisi del contenuto dei sacchi e dei cestini presenti sul territorio. Undici le sanzioni elevate (che vanno da 100 a 150 euro a seconda dell’infrazione) previste dal regolamento comunale, dopo che si è riusciti a risalire ai responsabili.

“L’Amministrazione comunale di Perledo ha sempre posto grande attenzione al tema della raccolta dei rifiuti – dichiara il sindaco Fabio Festorazzi – e proprio durante le festività abbiamo purtroppo riscontrato diverse situazioni di non conformità. Rivolgo un appello a tutti i cittadini, residenti e villeggianti, affinché prestino maggiore attenzione al corretto conferimento dei rifiuti. Il rispetto delle regole – prosegue il sindaco – è fondamentale per migliorare il decoro e l’immagine del nostro territorio. Desidero ringraziare di cuore i cittadini che ogni giorno rispettano le norme, ma anche coloro che, attraverso le loro segnalazioni, contribuiscono in modo fondamentale all’individuazione delle infrazioni”.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire una gestione dei rifiuti sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente, evitando che si verifichino di nuovo brutte “sorprese”.