Rifiuti. Il Comune di Dervio ribadisce le regole da seguire

Le raccomandazioni dell’Amministrazione per una corretta raccolta dei rifiuti

Ispettori ambientali a monitorare ed erogare eventuali sanzioni

DERVIO – Regole semplici, ma che il Comune di Dervio ci tiene a ribadire che vengano rispettate quelle relative al ritiro dei rifiuti porta a porta. Un paese che già in passato ha avuto qualche grattacapo con la raccolta differenziata richiama al buonsenso i cittadini, illustrando i comportamenti da tenere per garantire il conseguimento di una corretta raccolta e conseguente smaltimento dei rifiuti.

“I rifiuti vanno esposti la sera precedente oppure entro le ore 5.30 del giorno previsto di ritiro fuori dalla propria abitazione sulla pubblica via, in posizione raggiungibile dai mezzi di Silea”, così l’Amministrazione locale.

Rispetto al contenuto, il Comune sottolinea che “per la frazione umido deve essere utilizzato esclusivamente un secchiello di qualsiasi tipo purché chiuso ermeticamente da un coperchio. Per tutte le altre tipologie di rifiuto vanno utilizzati i relativi sacchi dotati di codice identificativo (rosso per indifferenziata, azzurro per pannolini, viola per plastica) oppure i secchielli consegnati dall’amministrazione (giallo per la carta, blu per il vetro)”.

A occuparsi che tutto venga svolto secondo le regole previste gli ispettori ambientali, incaricati di monitorare il territorio ed elevare sanzioni ai contravventori che verranno identificati.