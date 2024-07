Riparte il Trasporto Pubblico da Bellano a Mornico

Il nuovo servizio sarà operativo dal 15 Luglio

Il sindaco di Bellano: “Siamo molto soddisfatti. Un risultato importante che è stato reso possibile dalla sinergia e dalla collaborazione tra enti”

BELLANO – A partire da lunedì 15 luglio, riprenderà il servizio di trasporto pubblico locale che collega Bellano a Mornico, passando per diverse frazioni. Il servizio, sospeso dal 30 giugno scorso, sarà nuovamente operativo grazie all’intervento tempestivo dell’Amministrazione comunale di Bellano e alla collaborazione con il concessionario Lecco Trasporti s.c. a r.l. e la consorziata ARRIVA Italia.

L’Amministrazione comunale ha provveduto a proprie spese alla posa delle paline di fermata lungo l’itinerario, segnalazioni essenziali per garantire la sicurezza degli autisti e dei passeggeri. Questo intervento ha permesso di preparare adeguatamente il percorso per la ripresa del servizio.

Il servizio era stato interrotto a causa delle dimissioni dell’autista comunale che garantiva la continuità del collegamento. Ora, con la gestione affidata a Lecco Trasporti e operata da ARRIVA Italia, il servizio riprende con 5 coppie di corse distribuite tra le 7 e le 17, collegando Bellano a Mornico e attraversando le località di Inesio, Mosnico, Bivio per Noceno, e Sanico. Gli orari dettagliati delle corse sono stati resi disponibili dall’Amministrazione comunale.

I biglietti per il servizio sono acquistabili presso le rivendite di Bellano, incluso il bar della Stazione, oppure a bordo con un sovrapprezzo di 1,70 euro, equivalente al valore della prima fascia chilometrica del sistema tariffario vigente.

“Siamo molto soddisfatti come Amministrazione Comunale di Bellano per il risultato raggiunto per il servizio TPL nella tratta che ora collega Mornico e le frazioni intermedie al centro di Bellano e viceversa – ha commentato il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi – Un servizio che oggi si migliora e si completa con viaggi andata e ritorno, e permette così non solo di raggiungere le frazioni ‘alte’ da Bellano, ma anche di raggiungere Bellano dalle frazioni stesse. Un risultato importante che è stato reso possibile dalla sinergia e dalla collaborazione tra enti.”

Il sindaco ha anche espresso gratitudine all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, in particolare al direttore Daniele Colombo e alla consigliera Marisa Fondra, e ai vertici della società Arriva per la disponibilità dimostrata. Il Comune di Bellano ha stipulato un accordo con Arriva per il comodato gratuito di un nuovo mezzo TPL acquistato con fondi regionali, che verrà utilizzato durante il periodo scolastico per questa tratta.

Con la ripresa del servizio, i residenti di Bellano e delle frazioni circostanti potranno nuovamente beneficiare di un collegamento essenziale per la mobilità quotidiana, migliorando l’accessibilità e la qualità della vita nella zona.