RistorExpo. Lo chef Vincenzo Di Bella ‘benemerito della ristorazione del territorio’

Il riconoscimento è stato assegnato mercoledì al termine dell’assemblea Fipe Como

Premiato anche Angelo Foresti, storico volto del ristorante ‘Il Cantuccio’ di Albavilla

ERBA – Sono Angelo Foresti e lo chef Vincendo Di Bella i “benemeriti della ristorazione del territorio 2022”. Le premiazioni sono avvenute oggi, mercoledì, al termine dell’assemblea Fipe Como che si è tenuta durante Ristorexpo, la ‘vetrina’ del settore ristorazione e accoglienza in corso a Lariofiere.

Volto e anima de ‘Il Cantuccio’ di Albavilla, Angelo Foresti è stato premiato dallo chef Mauro Elli, vicepresidente di Fipe Confcommercio Como e oggi in cucina nello storico ristorante: “So che questo premio mi è stato dato per scelta vera e non per amicizia, ciò mi lusinga – ha commentato Foresti – sono più che felice di avere lasciato il testimone allo chef Elli, mio discepolo, come mi piace definirlo: mi ha fatto capire che anche oggi c’è chi sa seguire le tradizioni e questo mi rende fiero”. Emozionato anche lo stesso Elli: “Sono contento di premiare Foresti, per la sua storia e per tutto quello che ha fatto. Mi è stato vicino sin dall’inizio e per questo e molto altro lo ringrazio”.

Vincenzo Di Bella, a capo dell’Associazione Cuochi della Provincia di Lecco, è stato invece premiato da Peppino Ciresa, già presidente di Confcommercio Lecco: “Abbiamo pensato al nome di Vincenzo per questo bel riconoscimento per la qualità del lavoro che svolge e per la preparazione che ha e mette a disposizione di chiunque lo richieda. Lo chef Di Bella è una delle persone più disponibili che io conosca, sempre entusiasta, sempre in prima fila, pronto a dare una mano”.

Negli ultimi anni l’impegno dello chef lecchese è stato in particolare rivolto alla ristorazione negli alberghi: “Cenare nel ristorante di un albergo va sempre più di moda, in particolare nelle grandi città e all’estero – ha commentato Di Bella – credo sia una strada da percorrere con coraggio ed entusiasmo anche nel nostro territorio perché in albergo si può dare e fare il meglio”.

Alla cerimonia erano presenti anche il presidente di Lariofiere Fabio Dadati, il presidente di Fipe Confcommercio Como Giovanni Ciceri, il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti e Carlo Tafuni (Confcommercio Como). “Dopo i due anni trascorsi, fare enogastronomia oggi ha qualcosa di eroico – ha commentato Ciceri – quindi complimenti a chi ha un’attività in questo settore e la manda avanti”.

“Stiamo vivendo un’edizione di Ristorexpo coraggiosa – ha aggiunto Dadati – grazie al presidente Ciceri per averci creduto ed essere andato avanti. La fiera sta andando bene, siamo molto soddisfatti. Andiamo nella direzione dello sviluppo, terminata Agrinatura cominceranno i lavori di riqualifica del quartiere fieristico, dunque appuntamento alla prossima e nuova edizione di Ristorexpo”.

