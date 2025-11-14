Robbiate. Gara di solidarietà per Alan colpito da un tumore molto aggressivo

Una speranza di cura in Germania

Oltre 60mila euro raccolti su Gofundme in due settimane

ROBBIATE – Grazie a un’ondata di solidarietà che ha raccolto 61mila euro in due settimane, è emersa una speranza per Alan Stucchi, di Robbiate, che potrà sottoporsi a un trattamento di immunoterapia in Germania per la cura di un tumore molto aggressivo al cervello diagnosticato nell’aprile 2024.

“Attraverso il suo sangue cercheranno di costruire un anticorpo e rimetterlo in circolo nel suo organismo, in modo da distruggere le cellule tumorali – spiega su Gofundme (piattaforma on-line dove vengono raccolti i soldi) la moglie Feby Reali -. Questo non sarebbe stato possibile senza tutti voi che vi siete mobilitati per Alan. Avrà bisogno di tre o quattro trattamenti da 20 mila euro l’uno”.

Feby ha deciso di avviare il fundraising per dare una possibilità al marito attraverso delle cure sperimentali. La chemio e le radioterapie, infatti, non erano risultate efficaci. Stucchi vive a Robbiate con la famiglia e lavora per Netflix: “È un marito comprensivo, un padre amorevole e solidale, un figlio molto premuroso e un amico su cui puoi sempre contare – prosegue Feby -. Lui è tutto per me e suo figlio lo adora al punto che mi si spezza il cuore ogni volta che chiede se suo padre vivrà”.

Grazie a 400 donazioni sulla piattaforma finalmente si profila una speranza. La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/fund-my-husbands-experimental-options-to-extend-his-life.