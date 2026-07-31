Robbiate, via ai lavori sulla rete idrica: investimento da 870 mila euro

Gli interventi di Lario Reti Holding, avviati il 27 luglio, si concluderanno in autunno e interesseranno sei vie del paese

ROBBIATE – Un investimento da oltre 870 mila euro per rendere più efficiente la rete acquedottistica, ridurre le perdite d’acqua e migliorare il servizio offerto ai cittadini. È questo l’obiettivo del piano di interventi avviato da Lario Reti Holding nel Comune di Robbiate, dove sono partiti i lavori di ammodernamento e sostituzione di una parte significativa della rete di distribuzione dell’acqua potabile.

I cantieri hanno preso il via lunedì 27 luglio e, secondo il cronoprogramma, si concluderanno entro l’autunno di quest’anno. L’investimento complessivo ammonta a circa 870 mila euro ed è finalizzato a ottimizzare la gestione della risorsa idrica sul territorio comunale.

Le opere prevedono il potenziamento delle condotte che risultano oggi sottodimensionate e la sostituzione dei tratti di rete maggiormente deteriorati. Un intervento che consentirà di assicurare una portata d’acqua più adeguata alle esigenze della popolazione e, allo stesso tempo, di contenere in maniera significativa le perdite lungo la rete acquedottistica.

Dal punto di vista tecnico, i lavori comprendono la posa di nuove tubazioni interrate in PEAD (Polietilene ad Alta Densità), che seguiranno percorsi sostanzialmente analoghi a quelli delle condotte esistenti.

L’intervento interesserà in modo diffuso diverse zone del paese, coinvolgendo via Don Colleoni, via Milano, via Riva, via Bonfanti, via Brughiera e via Sernovella. Nel complesso saranno posati e sostituiti quasi due chilometri di nuove tubazioni, rinnovando alcuni collegamenti strategici della rete, dagli incroci principali fino alle aree prossime al passaggio a livello ferroviario.

Essendo completamente interrate, le nuove infrastrutture non comporteranno modifiche permanenti dal punto di vista paesaggistico o visivo. Al termine dei lavori, Lario Reti Holding provvederà inoltre ai ripristini definitivi del manto stradale, che saranno eseguiti dopo il necessario periodo di assestamento del terreno, con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto dei luoghi e la continuità della pavimentazione esistente.