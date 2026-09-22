Roccoli lombardi, stanziati 60 mila euro per la conservazione

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Alessandro Beduschi
Alessandro Beduschi

La Giunta regionale ha approvato i criteri della misura proposta dall’assessore all’Agricoltura Beduschi

Il provvedimento riconosce ai roccoli un interesse ambientale, vegetale, storico e paesaggistico all’interno del territorio rurale lombardo

LECCO – Regione Lombardia mette a disposizione 60.000 euro nel 2026 per la conservazione dei roccoli, strutture considerate elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo.

La Giunta regionale ha approvato i criteri per finanziare gli interventi, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. Il provvedimento sarà pubblicato sul portale Bandi e Servizi della Regione, dove saranno disponibili le informazioni relative alla misura.

Al centro dell’intervento ci sono i roccoli, ai quali viene riconosciuto un valore che va oltre la loro presenza nel paesaggio rurale. Per Alessandro Beduschi si tratta infatti di un patrimonio che intreccia dimensione storica, culturale e paesaggistica e che rappresenta, in particolare per alcuni territori lombardi, una componente della tradizione locale.

“I roccoli rappresentano un patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Lombardia, che riteniamo doveroso tutelare e valorizzare”, dichiara Alessandro Beduschi. “Essi sono parte integrante dell’identità di molti territori e testimoniano una tradizione secolare che merita attenzione e salvaguardia”.

L’assessore sottolinea inoltre come il tema sia particolarmente sentito dal mondo venatorio lombardo. “Sappiamo con certezza che il tema è particolarmente sentito dal mondo venatorio lombardo”, aggiunge Beduschi, spiegando che l’obiettivo della Regione Lombardia è individuare strumenti concreti per garantire una prospettiva ai roccoli e alle tradizioni ad essi collegate.

Il percorso, precisa l’assessore, dovrà svilupparsi nel rispetto del quadro normativo e delle indicazioni tecnico-scientifiche. “Regione Lombardia vuole perseguire ogni strada percorribile, nel pieno rispetto delle leggi e delle indicazioni tecnico-scientifiche, per dare una prospettiva concreta al futuro dei roccoli e delle tradizioni che essi rappresentano”, conclude Beduschi.

Lo stanziamento previsto per il 2026 ammonta complessivamente a 60.000 euro. I criteri approvati dalla Giunta regionale costituiscono il passaggio che precede la pubblicazione del provvedimento sul portale regionale, attraverso il quale saranno rese disponibili le informazioni per l’accesso alla misura.

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