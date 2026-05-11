Rogeno, consegnate le borse di studio al merito a 26 studenti

Cerimonia al PalaRogeno per i riconoscimenti 2024/2025: il Comune premia impegno, costanza e risultati dal primo ciclo all’università

Durante l’evento il Sindaco ha sottolineato il valore del merito come responsabilità verso la comunità

ROGENO – Si è tenuta sabato 9 maggio 2026, nel pomeriggio, presso il PalaRogeno, la cerimonia di consegna delle borse di studio al merito relative all’anno scolastico e accademico 2024/2025, promosse dal Comune.

Nel corso dell’evento sono stati premiati 26 studenti, dall’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado fino all’università, che si sono distinti per impegno, costanza e risultati raggiunti nel loro percorso di studi.

Nel suo intervento introduttivo, il Sindaco ha innanzitutto voluto esprimere un sentito ringraziamento a un cittadino che, anche quest’anno, ha scelto di rimanere anonimo, donando cinque borse di studio aggiuntive rispetto a quelle normalmente erogate dal Comune, a conferma di un forte legame con la comunità e di una concreta attenzione verso le giovani generazioni.

Rivolgendosi ai ragazzi premiati, il Sindaco ha sottolineato come il riconoscimento ricevuto sia frutto di lavoro, sacrificio e fatica, ma soprattutto rappresenti un investimento sul futuro.

“Il futuro è vostro – ha affermato – e per questo dovete esserne protagonisti, passando da una condizione passiva, in cui si riceve istruzione, a una condizione attiva, diventando motore di cambiamento”.

Nel corso del discorso è stato inoltre evidenziato il valore sociale del merito: “Avere un talento non è un privilegio fine a se stesso, ma una responsabilità verso gli altri. Chi riceve una borsa di studio ha il dovere morale di usare le proprie competenze per risolvere problemi, creare valore e ispirare anche chi non ha avuto le stesse opportunità, mettendo il proprio talento a disposizione del bene della comunità”.

Alla cerimonia erano presenti anche la Consigliere comunale con delega all’Istruzione, Monica Beretta, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Giancarla Pedrali, che hanno voluto congratularsi personalmente con i premiati e le loro famiglie.

L’evento si è concluso con un momento conviviale, grazie a un piccolo rinfresco offerto dal bar “Al Punto” presso il PalaRogeno.

Studenti premiati

Scuola secondaria di primo grado:

Ferrario Sofia

Greco Giacomo

Frigerio Maia

Scuola secondaria di secondo grado:

Dal Santo Samuele

Zappa Andrea

Riva Matilde

Redaelli Matteo

Mandelli Martina

Cappelletti Emma

Lavelli Michael

Gouem Laila

Dal Santo Sofia

Astori Matilde

Faravelli Viola

Grandi Cecilia

Redaelli Sara

Scotti Andrea

Zappa Omar

Fusi Daniele

Greco Giovanni

Università:

Viganò Elisa

Ratti Sofia

Gerosa Giovanni

Predaroli Giulia Isabel

Anzani Martina

Panepinto Sara