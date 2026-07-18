Rogeno, continua la lotta all’abbandono dei rifiuti: due episodi sanzionati dalla Polizia Locale

Individuati i responsabili grazie al lavoro congiunto tra agenti e uffici comunali

Il sindaco Redaelli: “Non esiste alcuna giustificazione per chi decide di abbandonare sacchi, ingombranti o apparecchiature elettriche”

ROGENO – Prosegue a Rogeno il contrasto all’abbandono dei rifiuti. Nelle scorse settimane la Polizia Locale, in collaborazione con gli uffici comunali, ha accertato e sanzionato due distinti episodi di conferimento irregolare di materiali, individuando i responsabili.

L’Amministrazione comunale conferma così il percorso avviato negli ultimi mesi per aumentare i controlli sul territorio, tutelare il decoro urbano e contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e la qualità degli spazi pubblici.

Il primo episodio ha riguardato l’abbandono di rifiuti domestici nei pressi di un’area interessata dalla presenza di un cantiere residenziale fermo da tempo. Il secondo caso è stato invece rilevato vicino a una pensilina situata nelle vicinanze di un ampio parcheggio pubblico, dove, oltre al riempimento dei due cestini presenti, erano stati lasciati a terra ulteriori sacchi di rifiuti e diversi RAEE danneggiati (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

In entrambi i casi gli accertamenti hanno permesso di verificare che si trattava di rifiuti provenienti da abitazioni private, abbandonati sul territorio comunale anziché essere conferiti attraverso i servizi disponibili. Grazie alle verifiche della Polizia Locale e alla collaborazione con gli uffici comunali è stato possibile risalire ai responsabili e procedere con le relative sanzioni.

“Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici e dalla Polizia Locale – commenta il sindaco Matteo Redaelli –. Si tratta di risultati che dimostrano l’efficacia della collaborazione tra l’ufficio tributi e ambiente e il servizio di Polizia Locale. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti per l’impegno e la costanza con cui stanno affrontando queste situazioni. Comportamenti di questo tipo sono inaccettabili e devono essere contrastati e, quando necessario, sanzionati”.

Il primo cittadino ricorda come sul territorio siano disponibili numerosi strumenti per un corretto smaltimento dei rifiuti: “I cittadini hanno a disposizione servizi efficienti e diffusi, dalla raccolta porta a porta al centro di raccolta, oltre alle diverse modalità di conferimento per ogni tipologia di materiale. Non esiste quindi alcuna giustificazione per chi decide di abbandonare sacchi, ingombranti o apparecchiature elettriche sul territorio comunale”.

L’Amministrazione sottolinea inoltre come l’abbandono dei rifiuti non rappresenti solo una violazione delle norme, ma anche un comportamento lesivo nei confronti dell’ambiente e dei cittadini che ogni giorno rispettano le regole della raccolta differenziata.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, affiancando alle attività di prevenzione e sensibilizzazione interventi mirati per individuare e sanzionare chi non rispetta le regole.

Sono inoltre già operative le fototrappole installate in alcune zone del territorio comunale maggiormente esposte al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Le aree sono state individuate sulla base delle valutazioni degli uffici e della Polizia Locale, anche grazie alle segnalazioni arrivate dai cittadini.

“Vogliamo continuare sulla strada già intrapresa – conclude Redaelli –. La grande maggioranza dei cittadini dimostra quotidianamente senso civico e attenzione per il bene comune. Chi invece sceglie comportamenti scorretti deve sapere che il Comune continuerà a vigilare con determinazione”.