Rogeno investe oltre mezzo milione di euro: via libera alla variazione di bilancio

Il Consiglio comunale approva la manovra: 450mila euro al campus scolastico, fondi anche per scuole, manutenzioni, servizi sociali e sicurezza

“L’obiettivo è offrire risposte concrete ai bisogni della comunità e realizzare interventi che migliorino la qualità dei servizi e del patrimonio pubblico”

ROGENO – Il Consiglio comunale di Rogeno ha approvato nella seduta del 30 giugno una variazione di bilancio che mette a disposizione oltre mezzo milione di euro per finanziare opere pubbliche, manutenzioni, progettazioni e servizi destinati alla comunità.

La manovra, resa possibile grazie all’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione e al recepimento di contributi statali recentemente assegnati al Comune, punta a sostenere nuovi investimenti mantenendo, sottolinea l’Amministrazione, una gestione prudente delle risorse pubbliche.

L’intervento economicamente più significativo riguarda il campus scolastico, al quale vengono destinati 450mila euro. Si tratta della prima tranche di finanziamento dell’opera, che l’Amministrazione ha deciso di sostenere utilizzando l’avanzo di amministrazione, riducendo così il ricorso ai mutui inizialmente previsti e alleggerendo il futuro indebitamento dell’ente.

Importanti risorse sono state destinate anche alla manutenzione del patrimonio comunale e alla sicurezza degli edifici. In particolare, sono stati stanziati 16mila euro per ottenere il Certificato di prevenzione incendi della scuola primaria, 28.500 euro per il rifacimento del tetto e del cancello del Palarogeno, 17mila euro per la manutenzione dell’appartamento dell’ex municipio di Casletto e 19.500 euro per la ristrutturazione di un appartamento in piazza Vittorio Emanuele II, comprensivi della manutenzione dell’ascensore.

La programmazione guarda anche agli interventi futuri. Sono infatti previsti 15mila euro per i rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, 25mila euro per lo studio geologico e del reticolo idrico e 30mila euro per la progettazione delle prossime asfaltature.

Sul fronte dell’innovazione tecnologica vengono stanziati 20mila euro per l’acquisto di un nuovo server comunale, oltre alle risorse per l’aggiornamento del sistema di videosorveglianza. Quest’ultimo intervento beneficia di un contributo pubblico pari all’80% nell’ambito di un progetto condiviso con il Comune di Molteno. La variazione comprende inoltre fondi per la formazione del personale in materia di sicurezza e per il fondo incentivante destinato al Responsabile unico del procedimento.

La manovra recepisce anche alcuni contributi destinati al territorio. Tra questi figurano quelli per i centri estivi, che consentiranno la pubblicazione di un bando rivolto agli organizzatori delle attività dedicate a bambini e ragazzi, e il contributo di Silea che ha finanziato lo spettacolo teatrale “Plasticamare”, dedicato ai temi della sostenibilità ambientale.

Tra le novità approvate dal Consiglio comunale anche l’adesione al nuovo servizio provinciale del Difensore Civico, uno strumento gratuito a disposizione dei cittadini per facilitare i rapporti con la pubblica amministrazione, promuovere la trasparenza e favorire la risoluzione delle controversie.

Infine, sono stati stanziati 12mila euro a favore dei servizi socio-assistenziali, confermando l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti delle persone e delle famiglie.

“Con questa variazione di bilancio – commenta l’assessore al Bilancio Isabella Viganò – mettiamo a disposizione risorse importanti per opere pubbliche, manutenzioni, servizi e progettazioni. L’applicazione dell’avanzo di amministrazione ci permette di finanziare investimenti strategici, in particolare il campus scolastico, riducendo il ricorso ai mutui e proseguendo con continuità nell’attuazione del programma amministrativo. L’obiettivo è offrire risposte concrete ai bisogni della comunità e realizzare interventi che migliorino la qualità dei servizi e del patrimonio pubblico”.