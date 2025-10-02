Rogeno si mobilita per l’ambiente: il 12 ottobre torna il “Week-end del Verde Pulito”

Cittadini e associazioni insieme per la cura dell’ambiente

Ritrovo alle 8.30 in via alla Punta, a seguire aperitivo per i volontari

ROGENO – Una giornata dedicata alla cura del territorio e alla sensibilizzazione ambientale: domenica 12 ottobre a Rogeno si terrà una nuova edizione del “Week-end del verde pulito”. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con il “Centro Giovani”, diverse associazioni del territorio e Silea.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 presso il parcheggio di Via alla Punta. I volontari, suddivisi in gruppi, saranno impegnati in operazioni di pulizia fino alle ore 12. A seguire, i partecipanti saranno accolti con un aperitivo offerto presso il “Centro Giovani”.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti: cittadini, famiglie, gruppi e associazioni. L’obiettivo è ribadire un messaggio chiaro e condiviso: “La tutela dell’ambiente è interesse di tutti”.

Il Comune fornirà l’attrezzatura necessaria, mentre per ragioni organizzative è richiesto di confermare la propria presenza in anticipo contattando il coordinatore della Protezione Civile, Gianni Rossin, al numero 335.1829279 o via mail all’indirizzo info@rossingianni.it. Tutti i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto.