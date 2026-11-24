L’iniziativa, realizzata con ERSAF, ha coinvolto bambini, insegnanti, volontari e amministrazione comunale

Le piante arrivano dal vivaio forestale

ROGENO – Un albero per ogni alunno, per lasciare un segno concreto sul territorio e contribuire a rendere più verde il percorso verso la nuova scuola. È l’iniziativa che mercoledì 18 novembre ha coinvolto i bambini della scuola primaria Regina Teodolinda di Rogeno, protagonisti di una giornata dedicata alla piantumazione di nuove essenze.

Il progetto, ideato dagli insegnanti in collaborazione con il Comune di Rogeno e realizzato grazie a ERSAF, ha previsto la messa a dimora di alberi provenienti dal vivaio forestale dell’ente regionale, lungo il tratto che conduce alla nuova scuola primaria attualmente in costruzione.

A partecipare all’attività sono stati gli alunni, affiancati dalle proprie insegnanti e da alcuni volontari. Presenti anche il sindaco Matteo Redaelli e il dirigente scolastico Marco Magni, che hanno condiviso con i bambini questo momento dedicato alla cura del territorio.

Un’iniziativa che ha permesso agli studenti di prendere parte direttamente alla realizzazione di un intervento destinato a rimanere nel tempo, legando simbolicamente ogni albero alla comunità scolastica.

A conclusione della mattinata, i bambini e i partecipanti si sono ritrovati per intonare insieme un canto, chiudendo così una giornata all’insegna della partecipazione e della condivisione.