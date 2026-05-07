Rossino, musica e solidarietà all’oratorio: applausi per “i quattro musici”

Grande partecipazione all’iniziativa promossa da Auser Leucum
A sorpresa anche l’intervento di Angelo Fontana, vicepresidente UILDM, sui risultati di Telethon nel Lecchese
CALOLZIOCORTE – Fuori il cielo minacciava pioggia, con nuvole scure e il brontolio dei tuoni a fare da sottofondo. Ma all’interno dell’oratorio di Rossino a splendere è stata la musica, capace di trasformare l’atmosfera in un momento di serenità e condivisione.
Protagonisti dell’iniziativa sono stati “i quattro musici” – Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini e Giovanni Gilardi – che con voci e strumenti hanno coinvolto il numeroso pubblico presente, regalando un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della partecipazione.
Le loro esecuzioni hanno saputo creare un clima caldo e familiare, confermando ancora una volta come la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone e portare conforto. Una vera “terapia di gruppo”, fatta di note, sorrisi e vicinanza.