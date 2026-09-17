RSA, nuovo modello in Lombardia per trasporti e presa in carico

La delibera punta a ridurre gli spostamenti non necessari e gli oneri a carico delle famiglie

Telemedicina, telemonitoraggio e trasporti organizzati attraverso le Asst

LECCO – Meno spostamenti non necessari, maggiore ricorso alla telemedicina e modalità più omogenee per organizzare il trasporto sanitario non urgente. È il nuovo modello avviato da Regione Lombardia per migliorare la presa in carico degli ospiti di RSA, RSD e CSS, con l’obiettivo di ridurre anche gli oneri a carico delle famiglie delle persone fragili.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato una delibera che avvia il percorso per definire modalità comuni per il trasporto degli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali che necessitano di prestazioni sanitarie non urgenti.

Il provvedimento coinvolge le Asst e le strutture sociosanitarie residenziali, mentre la regia dell’attuazione sarà affidata alle Ats e ad Areu, in coordinamento con la Direzione generale Welfare.

Il primo obiettivo è evitare, quando possibile, che le persone fragili debbano lasciare la struttura per ricevere una prestazione sanitaria. Per questo il nuovo modello punta a rafforzare il ricorso alla telemedicina e al telemonitoraggio, favorendo il confronto a distanza con gli specialisti e consentendo, quando appropriato, di portare la risposta sanitaria direttamente nella struttura residenziale.

In caso di necessità potrà essere prevista anche la presenza dello specialista direttamente nella struttura, attraverso accordi con l’Asst di riferimento.

Quando invece la prestazione dovrà essere effettuata presso una struttura sanitaria, potranno essere utilizzate le convenzioni già in essere delle Asst per i trasporti sanitari semplici. Saranno inoltre definiti i requisiti necessari per poter usufruire del servizio. Il modello potrà tenere conto anche di situazioni particolari nelle quali sia necessaria una risposta al domicilio, sulla base della valutazione del bisogno e dell’appropriatezza dell’intervento.

“È una delibera molto importante perché rafforza concretamente la nostra politica di avvicinare la sanità al cittadino – dichiara l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso -. Abbiamo colto anche l’occasione di una situazione emersa nei giorni scorsi e che ha avuto un impatto mediatico per verificare una criticità e intervenire rapidamente. Quando emergono inefficienze, Regione Lombardia deve assumere il proprio ruolo di cabina di regia e intervenire per risolverle”.

Bertolaso spiega che il provvedimento nasce anche dalla verifica di un caso riguardante una persona con una grave condizione di fragilità, ospite di una struttura residenziale e costretta a raggiungere una struttura sanitaria per effettuare alcuni controlli, sostenendo costi significativi per il trasporto. Una situazione che, secondo l’assessore, ha evidenziato anche la presenza di modalità organizzative differenti tra le realtà sanitarie e sociosanitarie lombarde.

“Per questo – prosegue Bertolaso – abbiamo deciso di mettere in campo un modello nel quale la Direzione generale Welfare, Ats, Asst e Areu lavorino in modo coordinato”. La priorità, sottolinea, sarà utilizzare le possibilità offerte da telemedicina e teleconsulto per evitare gli spostamenti non necessari.

“Se una prestazione può essere gestita a distanza, è molto meglio portare la risposta sanitaria nella struttura piuttosto che costringere una persona fragile a spostarsi. Quando invece è necessario effettuare una visita o un esame presso una struttura sanitaria, dobbiamo garantire modalità chiare e omogenee per organizzare il trasporto”.

L’obiettivo è intervenire soprattutto a favore delle persone che vivono nelle strutture residenziali e che possono avere maggiori difficoltà a sostenere autonomamente i costi e l’organizzazione degli spostamenti. “La sanità deve andare verso il cittadino, non deve essere il cittadino, soprattutto quando è fragile, a dover affrontare una ‘via crucis’ per ottenere una prestazione di cui ha bisogno”, conclude Bertolaso.

Le modalità operative dovranno essere definite entro 15 giorni dall’approvazione della delibera. Nel frattempo, le RSA, RSD e CSS si interfacceranno direttamente con l’Asst di riferimento che, attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT), procederà alla valutazione del bisogno e all’individuazione della risposta più adeguata, utilizzando, quando necessario, le convenzioni già attive per i trasporti.

La regia dell’attuazione spetterà ad Ats e Areu, che si coordineranno con la Direzione generale Welfare e individueranno eventuali ulteriori situazioni critiche.

Per l’attuazione del provvedimento è previsto un importo massimo di 1 milione di euro per il 2026, già disponibile nei bilanci delle Ats attraverso risorse extra fondo derivanti da entrate proprie. Il provvedimento, precisa la Regione, non comporta nuovi oneri finanziari per il bilancio regionale.