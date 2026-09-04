Salute e prevenzione, torna “A tu per tu con la salute”: appuntamenti a Oggiono e Merate

A settembre appuntamenti ogni martedì all’Auditorium comunale di Oggiono

A ottobre ogni mercoledì all’ospedale S. L. Mandic di Merate

LECCO – La prevenzione passa anche dalla conoscenza, dalle corrette abitudini quotidiane e dalla possibilità di confrontarsi con medici e professionisti della salute. Dopo l’interesse raccolto lo scorso anno a Lecco, torna “A tu per tu con la salute”, la rassegna di incontri promossa da Anteas Lecco ODV, con il patrocinio di ATS Brianza e ASST Lecco, e in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Oggiono e Merate.

Il ciclo di appuntamenti è dedicato al benessere, alla prevenzione e alla cura della persona, con l’obiettivo di offrire momenti di approfondimento sugli stili di vita e sui comportamenti che possono contribuire a mantenere una vita attiva e consapevole.

Il primo tema affrontato sarà quello della corretta alimentazione. Gli incontri saranno condotti dalle relatrici di ATS Brianza Manuela Milani, dietista, e Vanessa Fabiani, assistente sanitaria, appartenenti alla struttura “Sorveglianza nutrizionale”, insieme ad Angela Gandolfi, infermiera della struttura “Promozione e Governance delle Attività Fisiche e Sportive”.

Durante gli appuntamenti saranno illustrati i principi di una sana alimentazione e di una spesa consapevole, insieme alla presentazione di ricette semplici e salutari. Un secondo approfondimento sarà dedicato all’attività fisica, ai suoi benefici e alle differenti tipologie di attività da praticare.

La seconda parte della rassegna sarà invece dedicata al confronto con specialisti del settore sanitario. Tra gli argomenti ci sarà la prevenzione del rischio cardiovascolare, affidata al dottor Pierfranco Ravizza, cardiologo e presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco.

L’obiettivo sarà sottolineare l’importanza di comportamenti appropriati nella prevenzione cardiovascolare e nella tutela della qualità della vita. I consigli saranno orientati a mantenere il più a lungo possibile una vita attiva e ad allontanare nel tempo l’insorgenza di eventuali patologie invalidanti.

L’ultimo appuntamento sarà dedicato invece ai problemi articolari e muscolari nelle persone over 65. A Oggiono interverrà il dottor Piero Poli, direttore di Ortopedia e Traumatologia di ASST Lecco, mentre a Merate sarà protagonista il dottor Pierluigi Colombo, direttore di Ortopedia e Traumatologia di ASST Merate.

La rassegna si articolerà in due distinti periodi. A Oggiono, gli incontri si terranno nel mese di settembre, ogni martedì pomeriggio alle 15, presso l’Auditorium comunale. A Merate, invece, gli appuntamenti sono previsti nel mese di ottobre, ogni mercoledì pomeriggio alle 15, presso l’Ospedale S. L. Mandic.

Il progetto guarda in particolare alle persone over 65, ma non è rivolto esclusivamente a questa fascia d’età. L’incontro con medici e specialisti vuole infatti offrire indicazioni utilizzabili nella vita quotidiana, soprattutto in un’ottica di prevenzione e di promozione di una maggiore consapevolezza.

“A tu per tu con la salute” si inserisce inoltre nel più ampio insieme di attività proposte da Anteas Lecco ODV per favorire l’invecchiamento attivo. Tra queste figurano i corsi di ginnastica dolce, i gruppi di cammino, i corsi di arte, lo spazio di socialità presso la Casa della Carità e i corsi di formazione sul digitale.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare sul sito di Anteas Lecco fino a esaurimento dei posti disponibili. È inoltre richiesta la tessera associativa Anteas Lecco ODV.