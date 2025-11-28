San Nicolò 2025: il programma delle celebrazioni a Lecco

Dal 29 novembre al 6 dicembre Lecco si prepara a festeggiare San Nicolò
Sabato 6 dicembre, Santa Messa e cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze
LECCO – Anche quest’anno il Comune di Lecco celebra San Nicolò, patrono della città, con un ricco calendario di eventi che culminerà nella cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, in programma sabato 6 dicembre alle 21 al Teatro della Società in piazza Garibaldi.
Le celebrazioni prenderanno il via sabato 29 novembre alle 21 con il concerto dell’Accademia Corale di Lecco nella Basilica di San Nicolò. Giovedì 4 dicembre alle 18 sarà inaugurata la tradizionale mostra dei Presepi a Palazzo delle Paure, seguita dalla visita dell’esposizione in Torre Viscontea.
Venerdì 5 dicembre alle 17.30 sarà inaugurata al Palazzo delle Paure la mostra “Capolavoro per Lecco 2025”, dedicata al tema “Lessico famigliare – La bottega dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia”, a cura dell’Associazione Culturale Madonna del Rosario. La giornata proseguirà alle 21 con il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco all’auditorium Casa dell’Economia.
Il 6 dicembre, giorno della ricorrenza liturgica, alle 17 sarà officiata la Santa Messa solenne nella Basilica di San Nicolò. La sera, alle 21, avrà luogo la cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze San Nicolò d’Oro, con accompagnamento del Corpo Musicale Alessandro Manzoni della Consulta Musicale di Lecco, all’interno del rinnovato Teatro della Società.