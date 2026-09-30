San Vincenzo De Paoli, la lecchese Licia Latino eletta Segretario Nazionale

Residente a Lecco, socia della San Vincenzo dal 2008, ha guidato la Federazione Regionale della Lombardia dal 2019 al 2025

Il nuovo presidente della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV è Federico Violo

LECCO – C’è anche Lecco nella nuova squadra nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli. Licia Latino, residente a Lecco e da anni impegnata nell’associazione, è stata eletta alla carica di Segretario Nazionale, entrando così nella nuova Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV per il mandato 2026-2032.

Un incarico che arriva dopo una lunga esperienza all’interno dell’associazione. Latino, che ha alle spalle una lunga attività come tecnica di laboratorio medico, è socia della San Vincenzo dal 2008. Dal 2019 al 2025 ha inoltre ricoperto la carica di presidente della Federazione Regionale della Lombardia, maturando un’esperienza diretta nella gestione e nel coordinamento delle realtà vincenziane del territorio.

La sua elezione a Segretario Nazionale porta dunque anche una rappresentanza lecchese all’interno della nuova Giunta, chiamata ad accompagnare la Federazione nel prossimo sessennio.

La nuova squadra nazionale è stata definita al termine delle votazioni concluse a Roma il 28 settembre 2026, con l’elezione di Federico Violo alla presidenza. Il nuovo presidente guiderà la Federazione insieme alla Giunta Esecutiva nel mandato 2026-2032, secondo le linee indicate nel documento programmatico “La Buona Direzione. Camminare insieme, servire meglio”.

Tra le priorità individuate figurano il contrasto alle nuove forme di povertà, l’attenzione alla povertà sanitaria, il sostegno alle aree interne e ai territori interessati dal calo demografico, oltre all’accompagnamento dei lavoratori di fronte all’impatto dell’Intelligenza Artificiale.

Tra le novità del nuovo mandato c’è anche il servizio nazionale “Progetti, Reti e Territori – Progetti Italia”, pensato per sostenere Consigli Centrali e Opere Speciali nell’accesso ai finanziamenti, nell’individuazione di bandi pubblici ed europei e nella gestione degli aspetti burocratici legati alla progettazione.

Il programma prevede inoltre una prima fase, della durata di 12-18 mesi, dedicata all’ascolto e alla ricomposizione interna, attraverso un progressivo confronto con le realtà locali. A questa dovrebbe seguire una fase orientata alla corresponsabilità e a una progettualità adattata alle diverse esigenze territoriali.

La nuova Giunta punta anche sulla formazione permanente dei volontari, articolata sul piano tecnico, spirituale e relazionale, e su una comunicazione maggiormente orientata alla valorizzazione delle esperienze sviluppate dalle realtà locali.

Per Licia Latino, il nuovo incarico nazionale rappresenta quindi il passaggio successivo di un percorso iniziato quasi vent’anni fa con l’ingresso nella Società di San Vincenzo De Paoli e proseguito con la presidenza della Federazione Regionale della Lombardia.