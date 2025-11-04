Santa Maria Hoé, dal 1° dicembre in servizio un nuovo agente di Polizia locale

Si tratta di Roberto Cattaneo, già assessore a Castello Brianza

SANTA MARIA HOE’ – Un nuovo agente di Polizia locale in paese. Prenderà servizio dal 1° dicembre Roberto Cattaneo, vincitore del concorso pubblico promosso dal Comune lo scorso agosto.

Attivo anche nel volontariato all’interno dell’associazione nazionale carabinieri, della Croce Rossa e degli Amici delle Carte di San Zeno, associazione che si occupa di operazioni di solidarietà in Africa, Cattaneo affiancherà lo storico agente Placido Ghezzi (che andrà in pensione tra qualche mese) e Luigi Viganò (agente in condivisione con convezione stipulata con il Comune di Sirtori).

Cattaneo, che ha frequentato la scuola allievi Carabinieri di Fossano e ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, vanta nel curriculum anche un’esperienza amministrativa come assessore ai Lavori Pubblici e consigliere comunale a Castello Brianza.

“Abbiamo organizzato per tempo il nostro concorso in modo da non restare scoperti sul settore polizia locale di Santa Maria Hoè in cui crediamo moltissimo – precisa il sindaco Efrem Brambilla -. Ora il nuovo vigile potrà avere l’affiancamento necessario per essere pronto nel momento in cui Placido andrà in pensione. Faccio tanti auguri di buon lavoro al nostro nuovo agente”.