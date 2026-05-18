Santa Maria Hoè: 315mila euro dalla Regione per difesa del suolo e rischio idrogeologico

Lo stanziamento servirà per finanziare due importanti progetti

Interventi in via Risorgimento tra Paù e Cagliano e in via del Ponte a Tremonte

SANTA MARIA HOE’ – Dalla Regione 315mila euro per sostenere due importanti progetti dedicati alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico.

In particolar modo 215mila euro verranno destinati alla messa in sicurezza di via Risorgimento e dell’area parcheggio nel Comune di Santa Maria Hoè. “L’intervento interesserà il tratto di via Risorgimento, oggi delimitato da transenne lungo i margini, tra Paù e Cagliano – spiega il sindaco Efrem Brambilla -. Si procederà alla completa ricostruzione della strada, con l’obiettivo di garantire il superamento delle criticità, una maggiore sicurezza alla viabilità e un più efficiente smaltimento delle acque meteoriche.

100mila euro serviranno invece per i lavori di mitigazione del rischio idraulico in via del Ponte a Santa Maria Hoè: “Un’opera finalizzata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche che interessano l’area di Tremonte. Queste risorse si aggiungono ai 335 mila euro già precedentemente assegnati. Abbiamo presentato tempestivamente i progetti in Regione Lombardia, rispettando con precisione tutte le procedure e le scadenze”.

Il primo cittadino Brambilla ringrazia Regione per il contributo ricevuto: “Un ringraziamento particolare va a Giacomo Zamperini, amministratore che in numerose occasioni ha dimostrato attenzione concreta verso Santa Maria Hoè. Il lavoro di chi si impegna con dedizione per il territorio merita sempre di essere riconosciuto. In campagna elettorale avevamo detto che avremmo affrontato i problemi idrogeologici ed individuato nuove opportunità di finanziamento e contributi: così abbiamo fatto”.

E aggiunge: “Di fronte ai problemi non serve evocare scenari apocalittici nel tentativo di alimentare timori: bisogna invece rimboccarsi le maniche. Le nostre non sono mai promesse elettorali destinate a disperdersi nel vento, ripetute identiche a ogni tornata elettorale. La nostra strada è la concretezza: parole zero, solo fatti. A noi interessa una sola cosa: il bene di Santa Maria Hoè, non le carriere politiche personali”.