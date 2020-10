Santa Maria Hoè, il sindaco Brambilla in visita dal collega di Trieste

Oggi, 26 ottobre, ricorre il 60esimo anniversario del passaggio di Trieste all’Italia

Con il sindaco, il recordman di cartoline Alessio Fumagalli

SANTA MARIA HOE’ – Trasferta a Trieste oggi, lunedì, per il sindaco Efrem Brambilla che si è recato nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia per riportare a casa Alessio Fumagalli, il cittadino brianzolo in corsa per vincere il guinness dei primati per il maggior numero di cartoline ricevute. “Qui a Trieste è la mia seconda casa” ha detto Fumagalli, che ha preferito tornare in Brianza per stare vicino al padre Angelo in questi giorni in cui l’emergenza sanitaria è tornata su livelli preoccupanti.

Immancabile una visita in Municipio in un giorno, il 26 ottobre, che celebra il 66esimo anniversario del passaggio di Trieste all’Italia avvenuto nel 1954. “Ho ricevuto dalle mani dello storico assessore di Trieste Lorenzo Giorgi il gagliardetto con l’Alabarda della città di Trieste. Lo affiggerò nel nostro municipio – ha detto Brambilla – . Sono stato ricevuto con Alessio Fumagalli nel suo ufficio, nel municipio di Trieste in piazza unità. Abbiamo chiacchierato per più di un’ora dei nostri comuni di Santa Maria Hoè, di Trieste e della nostra Unione della Valletta di cui sono Presidente. Insieme abbiamo ripercorso le tappe della storia di Trieste. Ringrazio il Comune di Trieste per questa accoglienza, non me l’aspettavo. Ringrazio il mio cittadino Alessio Fumagalli, un vero personaggio nella Città di Trieste. Il sindaco e l’assessore mi hanno detto “oggi purtroppo ci porti via Alessio!”.

Fumagalli è arrivato a quota 954mila cartoline, a un passo dal milione. L’appello è aiutarlo a raggiungere il record in modo da fare entrare lui e il paesino brianzolo Santa Maria Hoè entrerebbero nel Guinnes World Records e nella storia! “Sono valide cartoline di ogni tipo, libere o anche già scritte. Possono essere a lui consegnate a mano od attraverso la posta. Abita nel Comune di Santa Maria Hoè, in via Monti 2”.