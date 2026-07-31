Scacchi il gioco senza età. La scuola sovietica: Tal il “Mago” di Riga

Parlare di Tal negli scacchi è sinonimo di creatività e di imprevedibilità. I suoi sacrifici inaspettati racchiudono però una visione di strategia e tattica a lungimiranza non comune ai giocatori di scacchi, e anche se oggi i moderni programmi scacchistici ci dicono che possono essere confutati, il problema degli avversari era che dovevano contrastarli immediatamente sulla scacchiera e non in seguito con l’aiuto dei vari motori scacchistici.

Michail Tal nasce a Riga in Lettonia nel 1936 e impara a giocare a scacchi vedendolo praticare nella sala d’attesa del padre medico. Il suo primo Maestro è stato Alexander Koblentz, da noi conosciuto come autore del libro “Teoria e pratica nel gioco degli scacchi“ un grande testo didattico dove l’autore ci spiega quello che è il fascino degli scacchi, cioè la simbiosi tra i fondamentali e la creatività.

Nel 1950, sempre sotto la guida di Koblentz, vince a Riga il Campionato Juniores di Lettonia e nel 1953 a 17 anni quello Assoluto. Nel 1956 a Uppsala il Campionato Mondiale Studentesco e nel 1957 a Mosca è primo nel Campionato Sovietico Assoluto. Come un uragano si abbatte sul mondo scacchistico sia per lo stile di gioco che per i risultati. A seguito di questa strabiliante performance ottiene dalla FIDE il titolo di Grande Maestro senza diventare prima Maestro Internazionale. Nel 1958 vince l’Interzonale di Portrose e nel 1959 il Torneo dei Candidati e nel 1960 strappa il titolo Mondiale a Botvinnik diventando così l’ottavo Campione Mondiale di Scacchi.

Un’ascesa incredibile e a soli 24 anni diventa il più giovane Campione del Mondo, record che negli anni poi sarà battuto più volte. Lo stile di Tal era per quel periodo in contrasto con l’approccio scientifico degli altri Grandi Maestri, egli sosteneva che gli scacchi fossero prima di tutto un arte e solo in considerazione secondaria una scienza, prediligeva quindi il gioco combinativo rispetto a quello posizionale. Su di lui i commenti si sprecavano e venne considerato il più grande attaccante di tutti i tempi, i suoi sacrifici avevano stupito il mondo scacchistico, nessuno sapeva complicare le posizioni più tranquille come lui. Un modo di concepire gli scacchi che richiedeva una grande vigoria fisica, cosa che purtroppo Tal non aveva. Misha, così era il suo diminutivo, soffriva perennemente di problemi renali che condizionarono la sua carriera. Nel match di rivincita con Botvinnik tali problemi si accentuarono e non si espresse come nella precedente sfida e venne sconfitto. Il suo regno è stato il più breve della storia degli scacchi. Nonostante la sua salute Tal conduceva una vita al limite, accanito fumatore e gran bevitore non si sottraeva neppure al fascino femminile tanto da sposarsi per ben tre volte.

Dopo la perdita del titolo comunque continuò a giocare ad altissimi livelli completando il suo stile con un gioco anche posizionale, ma il fuoco dell’attacco ardeva sempre, i suoi occhi spiritati continuavano a ipnotizzare gli avversari. Vinse ancora talmente tanti tornei che risulta impossibile qui elencarli tutti, partecipò con lo squadrone dell’Unione Sovietica a otto Olimpiadi vincendo ben 15 medaglie, 13 d’oro e due d’argento sia come squadra che individuali. oltre a sei Campionati Sovietici Assoluti ed era anche un fortissimo giocatore Blitz, nel 1968, a 52 anni, vinse in Canada il primo Campionato Mondiale Blitz davanti a giocatori del calibro di Kasparov, Karpov, Vaganjan e tanti altri giovani Grandi Maestri.

Morì a Mosca nel 1992 a soli 56 anni lasciandoci un patrimonio di partite giocate all’insegna dell’attacco e dello spettacolo. Il “Mago” di Riga era temutissimo per i suoi sacrifici, in realtà egli sapevca giocare meglio e vedere più lontano dei suoi avversari, e sapeva anche rischiare di più facendo pressione psicologica su di loro con un gioco costantemente aggressivo unito a uno sguardo impressionante, qualcosa di mefistofelico che intimoriva tutti, i suoi sacrifici, talvolta non corretti, avevano il vantaggio di tenere sotto pressione l’avversario fino a mandarlo in “cortocircuito”. Nel corso della sua vita non scrisse mai nulla, ma molti scrissero e continuano a scrivere di lui. Tal l’immortal!!

Barcza-Tal Tallin 1971 Attacco Indiano di Re (A07)

1.Cf3 g6 2.g3 Ag7 3.Ag2 d6 4.d3 e5 5.e4 Cc6 6.Cc3 Cge7 7.Ae3 O-O 8.Dd2 Cd4 Il Cavallo non si può catturare per via di exd4 9.Ce2 Ah3 ed ecco che entra in scena un primo sacrificio, incredibile è in presa ma non si può catturare per via di Cxf3+ con attacco doppio Re e Regina 10.Cfxd4 Axg2 11.Tg1 exd4 12.Cxd4 c5 13.Cb5 Af3 14.g4d5 15.Axc5 Tc8 16.Aa3 per difendere contemporaneamente l’Alfiere e il pedone, da notare come Tal ad ogni mossa porta una minaccia 16…dxe4 17.dxe4 Db6

A questo punto della partita il Nero ha dato due pedoni per un pezzo, determinante la posizione dei due Alfieri di Tal uno paralizza il lato di Re, l’altro minaccia quello di Donna 18.Axe7 Dxb5 19.Axf8 Dxb2 minacciando il matto 20.Axg7 Rxg7 21.Tc1 Td8!! la Torre non si può catturare per via del matto 22.De3 Dxc2!! ancora non si può catturare sempre per via del matto e qui Barcza va in “cortocircuito” 23.Rf1 Td1+ e abbandona per via del matto inesorabile. Possiamo dire che le magie del “Mago di Riga” portavano gli avversari ad un crollo totale con conseguente resa.

Ferdinando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

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