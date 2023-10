Scuola allagata, lavori finiti: gli studenti possono tornare a Monticello

A comunicare la buona notizia è la sindaca Alessandra Hofmann: da lunedì il ritorno al plesso Casati

La scuola media si era allagata il 15 settembre ed era stato necessario effettuare degli interventi urgenti con il trasferimento degli studenti a Monticello

MONTICELLO – Da lunedì prossimo, 16 ottobre, potranno rientrare nella loro scuola. Sono infatti terminati i lavori di sistemazione del tetto del plesso Gaetano Casati di Monticello, rimasto chiuso dopo l’allagamento registrato venerdì 15 settembre che aveva comportato la chiusura della scuola e il conseguente trasferimento degli studenti delle scuole medie alla scuola di Missaglia.

A comunicare la bella notizia a studenti e famiglie è la sindaca Alessandra Hofmann con una lettera in cui spiega la situazione: “Il cantiere per la posa della sovracopertura è stato chiuso, nello stesso momento in questi giorni sono stati effettuati una serie di ulteriori lavori, quali la sistemazione del verde, la tinteggiatura di alcuni spazi, il rifacimento della pavimentazione della bidelleria ed una pulizia approfondita di tutti gli spazi in modo tale che la scuola possa riaccogliere gli studenti ed il personale docente e scolastico nel modo migliore”.

Hofmann vuole ringraziare tutte le persone che hanno fatto la loro parte, in questo mese, per gestire e sostenere una situazione imprevista e straordinaria: “Ritengo sia doveroso a nome mio personale, dell’amministrazione e degli uffici comunali esprimere la mia più sincera gratitudine agli studenti alunni che hanno dimostrato una grande capacità di adattabilità nel continuare l’apprendimento in spazi che non erano i loro; ai genitori per la comprensione e collaborazione dimostrata in questo periodo, che talvolta ha anche richiesto delle modifiche nella gestione della vita familiare; alla Direzione Didattica, al personale docente e non docente che hanno permesso che l’attività didattica potesse procedere nel modo migliore”.

Un grazie esteso anche agli “alunni della scuola primaria “T. Moneta” di Missaglia che hanno condiviso il proprio spazio scolastico con compagni più grandi di loro e all’Amministrazione Comunale di Missaglia che, nel principio di sussidiarietà, ha concesso l’uso di spazi scolastici al fine di non interrompere l’attività didattica degli studenti di Monticello”.

La ripresa delle lezioni nel plesso Casati consentirà di ripristinare l’originario orario del trasporto scolastico.