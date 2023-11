Scuola di Musica “R. Goitre” a Colico: inaugurata la nuova sede

Taglio del nastro per l’edificio rimesso in sesto con 150 mila euro

Sui muri bianchi della struttura, alunni pronti a scrivere nuove pagine di storia

COLICO – Con l’inaugurazione della nuova sede sabato scorso, si è aperto un nuovo capitolo per la Scuola Sperimentale di Musica “R. Goitre” di Colico. La realtà troverà d’ora in avanti collocazione negli spazi dell’ex scuola di Laghetto, su cui l’Amministrazione comunale, con il coordinamento dall’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Marchetti, ha avviato un importante intervento di recupero pari a 150 mila euro. Riorganizzati gli spazi interni e servizi, rendendo il contesto più bello e accogliente.

Al taglio del nastro erano presenti il direttore della scuola Giorgio Senese e il sindaco di Colico Monica Gilardi, assieme agli assessori ai Lavori Pubblici Giuseppe Marchetti e all’Istruzione Francesca Moiana, al sindaco di Dervio Stefano Cassinelli e a Don Lucio Fasoli, parroco della Comunità Pastorale di Colico, che ha benedetto la struttura.

Dopo il benvenuto sulle note del Coro di voci bianche della Scuola Goitre, il sindaco Gilardi ha dichiarato: “L’inaugurazione della nuova sede della Scuola di Musica Goitre è stato un momento di gioia e di condivisione con l’intera comunità colichese. Lo stabile dell’ex Scuola di Laghetto, completamente rinnovato, viene messo a disposizione di tanti giovani che hanno scelto di fare della musica una passione. Sono certa che la nuova sede diventerà strumento di incontro e crescita per tutti. Un particolare ringraziamento all’assessore Giuseppe Marchetti che con l’entusiasmo che lo contraddistingue ha seguito passo passo i lavori”.

Giorgio Senese, direttore della Scuola, ha accolto i presenti con queste parole: “Stiamo per entrare in un edificio nuovissimo, con le pareti ancora vuote. Sono le pagine bianche di una storia che scriveremo insieme agli allievi e alle famiglie per continuare il cammino che da quasi 40 anni abbiamo intrapreso. La Scuola Goitre continuerà ad impegnarsi per essere un presidio educativo sempre più aperto ed accogliente verso la nostra Comunità”.

La cerimonia inaugurale è stata preceduta dal concerto straordinario di MACH Youth Orchestra, diretta da Francesco Senese. Erano gremiti i banchi della Chiesa di San Fedele in Laghetto per questo intenso momento musicale promosso dal Festival Musica sull’Acqua. A esserne protagonisti i giovani musicisti della Scuola Goitre uniti ai colleghi del progetto ‘Musicainsieme a Librino’ e del Conservatorio ‘V. Bellini’, appositamente giunti da Catania, e dell’Ensemble Barasso di Varese. Il concerto è stato replicato domenica 29 ottobre nella Basilica di San Fedele in Como, anch’essa al completo, a conclusione delle festività dedicate al Santo.

The Hilti Foundation è stato main partner dell’iniziativa, svolta con il patrocinio della Pro Loco di Colico e il generoso sostegno di Rubiera Special Steel; hanno contribuito Fondazione Lydia Silvestri, Rotary Club – Inner Wheel Club, Società Operaia di Colico e le aziende ITC, NBC e Numax. La replica a Como si è svolta in collaborazione con Expomus.AM Replay.

Dal 1985 la Scuola Goitre rappresenta un forte presidio educativo e di formazione, un vivaio per la diffusione della cultura e della bellezza. Nel 2005 prende forma il Festival Musica sull’Acqua, una proposta artistica intrecciata con quella didattica e culturale della Scuola, la principale fucina che alimenta il percorso di MACH – Music, Art, Creativity Hub, momento di alta formazione per molti giovani musicisti provenienti da tutto il mondo.