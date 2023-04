Scuola di Rogeno. Comune offre un giorno di post scuola gratuito

Servizio usufruibile il martedì dalle classi primarie 1°-2°-3°

“E’ nostra intenzione garantire alle famiglie rogenesi un’offerta omogenea e a costo zero a partire dal prossimo anno scolastico”

ROGENO – Non si è ancora concluso l’anno scolastico è già a Rogeno si guarda al prossimo settembre, complice in questi giorni l’apertura delle iscrizioni ai servizi comunali per il 2023/2024, relativi al servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria di Rogeno e la scuola secondaria di primo grado di Molteno, il servizio mensa per la primaria e i servizi di pre e post scuola per gli alunni della primaria.

Su tutte, tra le novità emerse, il servizio post scuola gratuito nella giornata di martedì per gli alunni delle classi 1°, 2° e 3° funzionale, come spiegano il sindaco Matteo Redaelli e il consigliere con delega all’Istruzione Monica Beretta “ad agevolare le famiglie e uniformare l’orario per l’intero plesso scolastico della Scuola primaria Regina Teodolinda”. A partire dal prossimo anno scolastico infatti la scuola primaria di Rogeno vedrà il cambio di orario scolastico per gli alunni delle classi 4° e 5°, con l’aggiunta di un rientro pomeridiano per la giornata di martedì (attualmente il rientro scolastico è previsto nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì), mentre per le restanti classi questo restava invariato.

“Il servizio – proseguono – è facoltativo e completamente gratuito, idoneo a garantire un’offerta omogenea e a costo zero. Sarà comunque obbligatoria l’iscrizione al servizio da effettuarsi on line, tramite l’apposita modulistica”.

Per gli alunni delle classi 1°, 2° e 3° dunque, al pari degli alunni della classe 4° e 5°, è previsto il servizio mensa anche nella giornata di martedì (dalle ore 12.40 alle ore 14) e le attività pomeridiane di aiuto compiti e laboratori.

“I servizi di assistenza alunni durante il pranzo e le attività pomeridiane sono completamente gratuite per le famiglie poiché offerte dall’Amministrazione comunale (ai genitori spetterà il pagamento del buono pasto come nei consueti giorni in cui è previsto il rientro scolastico). A questo proposito informiamo che nella giornata di martedì non sarà effettuato il viaggio di ritorno dello scuolabus delle ore 12.40, ma sarà garantito il servizio di trasporto alle ore 16.00 – proseguono gli amministratori – Informiamo infine che il servizio di post scuola nella giornata di venerdì resterà a pagamento”.

Altro grande cambiamento è che, a partire da quest’anno, le iscrizioni ai servizi scolastici comunali sono effettuabili direttamente on-line, attraverso il sito del Comune di Rogeno.

“Abbiamo predisposto dei moduli per ogni tipologia di servizio nell’ottica di snellire e abbreviare le procedure e dare la possibilità ai genitori di effettuare l’iscrizione e i relativi pagamenti in pochi click e senza doversi recare presso gli uffici comunali – hanno spiegato sindaco e consigliere -. L’ufficio Servizi scolastici è comunque a disposizione per il supporto alle famiglie in questo primo anno di iscrizioni in modalità telematica. Abbiamo pensato anche alle famiglie che non hanno la possibilità di effettuare on-line le domande, perché non dispongono di connessione o non hanno sufficiente dimestichezza con la lingua o la tecnologia: queste persone potranno compilare il modulo usufruendo dell’assistenza gratuita dell’incaricato comunale su appuntamento (telefonando allo 031-865539)”.

