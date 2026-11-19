Il 30 ottobre i funzionari di Ats Brianza hanno effettuato un sopralluogo ai locali mensa

La vicenda è stata discussa lunedì sera in Consiglio comunale grazie al question time presentato dal consigliere Casaletto

MERATE – Nulla di nuovo sul fronte della riapertura della mensa alla scuola primaria di Sartirana. Lunedì sera l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio ha precisato come il Comune e l’istituto comprensivo siano ancora in attesa del parere di Ats Brianza in merito alla richiesta di utilizzo in deroga dei locali situati nel seminterrato della scuola, di poco più bassi rispetto ai 3 metri previsti dalla normativa. La questione è stata affrontata in Consiglio comunale grazie al question time presentato dal consigliere Alfredo Casaletto che ha espresso la preoccupazione, condivisa anche da altri genitori, per i tempi dilatati e incerti della vicenda.

La sospensione dell’utilizzo dei locali mensa risale infatti allo scorso 16 ottobre ed era stata predisposta dall’Ispettorato del Lavoro, nell’ambito di un’istruttoria avviata dopo che la dirigenza scolastica aveva chiesto l’autorizzazione a utilizzare gli spazi seminterrati come luogo di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo del 2008 sulla sicurezza. Tra le integrazioni richieste alla scuola, quella della deroga da parte di Ats, per l’utilizzo dei locali di poco più bassi rispetto a quanto previsto dalle normative.

Il 30 ottobre Ats ha effettuato un sopralluogo ai locali alla presenza dell’amministrazione comunale e della dirigenza: “A oggi non abbiamo ancora ottenuto il provvedimento da parte dell’agenzia di tutela della salute e pertanto non abbiamo completato la documentazione da inviare all’ispettorato per concludere l’istruttoria” ha precisato Muzio.

Nel frattempo il servizio mensa continua a essere regolarmente garantito nei locali a piano terra.

Se la deroga dovesse essere negata, l’amministrazione comunale dovrà valutare e realizzare gli interventi necessari per adeguare gli spazi esistenti e consentire il ritorno al precedente utilizzo.