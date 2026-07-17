Scuola e Comune, al via il dialogo: primo incontro tra l’assessore Fortino e i dirigenti scolastici di Lecco

L’assessore all’Istruzione, Educazione e Famiglia ha incontrato i rappresentanti degli istituti statali e paritari

“Non si può parlare d’istruzione senza collegarla all’educazione e non si può pensare all’educazione senza un’alleanza con le famiglie”

LECCO – Primo confronto istituzionale tra il Comune di Lecco e il mondo della scuola. Ieri mattina l’assessore all’Istruzione, Educazione e Famiglia Angela Fortino ha incontrato i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi statali e delle scuole paritarie cittadine, insieme al coordinamento pedagogico dell’Associazione scuole dell’infanzia paritarie di Lecco.

All’incontro hanno partecipato anche la dirigente comunale dell’area e il responsabile del Servizio Istruzione del Comune. L’obiettivo era avviare un percorso di conoscenza reciproca e condividere le priorità che caratterizzeranno la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche del territorio.

Nel corso dell’incontro l’assessore Fortino ha ringraziato i dirigenti e i delegati presenti per il lavoro svolto quotidianamente “con competenza, dedizione e senso di responsabilità”, sottolineando la volontà di costruire un rapporto stabile e concreto tra scuola, Comune e famiglie.

“Il sindaco mi ha affidato deleghe strettamente connesse, dal momento che non si può parlare d’istruzione senza collegarla all’educazione e non si può pensare all’educazione senza un’alleanza con le famiglie” ha dichiarato l’assessore.

Fortino ha inoltre annunciato che, con l’avvio del nuovo anno scolastico, visiterà tutti gli istituti cittadini per conoscere da vicino le diverse realtà, ascoltare dirigenti, insegnanti e personale scolastico, raccogliere le criticità e valorizzare le esperienze positive già presenti sul territorio.

“Il Comune non ha tutte le risposte, ma può creare le condizioni perché le energie presenti sul territorio possano esprimersi al meglio. L’obiettivo è costruire una sinergia e un’alleanza educativa fondate sul rispetto dei ruoli, sull’ascolto reciproco e sulla corresponsabilità, per accompagnare bambini e ragazzi nella crescita culturale, umana e civile. Sono convinta che, lavorando insieme, potremo costruire un rapporto efficace tra Comune, scuola, famiglie e realtà educative”.

L’incontro è stato accolto positivamente dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti delle scuole presenti, che hanno avuto l’opportunità di presentare le rispettive esperienze, evidenziare le principali criticità e apprezzare la disponibilità al dialogo manifestata dall’Amministrazione comunale, ponendo le basi per una collaborazione più stretta in vista del prossimo anno scolastico.