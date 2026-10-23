Scuola. Open day all’Istituto Greppi, porte aperte a genitori e studenti

Ecco il calendario degli open day dei vari indirizzi del plesso scolastico
Studenti e famiglie potranno osservare da vicino le caratteristiche specifiche dei diversi indirizzi attraverso il confronto con docenti e alunni
MONTICELLO BRIANZA – L’Istituto Alessandro Greppi di Monticello Brianza apre le porte alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, invitandoli a scoprire la propria ampia e qualificata offerta formativa per l’anno scolastico 2027-2028.
Il Dirigente scolastico Dario Maria Crippa e la professoressa Anna Rosa Sala, referente per l’Orientamento in entrata, sottolineano l’importanza di questa occasione, in cui studenti e famiglie possono osservare da vicino le caratteristiche specifiche dei diversi indirizzi attraverso il confronto con docenti e alunni.
Cinque, infatti, gli indirizzi tra cui scegliere, pensati per rispondere alle diverse
inclinazioni e aspirazioni degli studenti:
- Liceo delle Scienze Umane
- Liceo Economico Sociale
- Liceo Linguistico
- Liceo tecnologico:
Chimica e Materiali
Informatico – Telecomunicazioni (Curvatura Intelligenza Artificiale)
Sul sito ufficiale dell’Istituto (https://istitutogreppi.edu.it) è possibile consultare il
calendario completo e iscriversi alle giornate di presentazione degli indirizzi, ai
laboratori esperienziali e alle lezioni dimostrative delle principali discipline.
Liceo delle scienze umane
Questo percorso offre una sintesi perfetta tra una solida cultura umanistico-
scientifica e una comprensione profonda della psicologia, della sociologia, della
pedagogia e dell’antropologia. Gli studenti imparano a leggere la complessità della
società contemporanea con spirito critico e una spiccata visione d’insieme.
Il corso permette di sviluppare gli strumenti necessari per comprendere l’essere
umano in tutte le sue sfaccettature, dal comportamento individuale alle dinamiche
sociali del mondo globale. Garantisce inoltre una preparazione completa e
versatile che apre le porte a qualsiasi facoltà universitaria.
L’indirizzo insegna a comunicare in modo efficace, a lavorare in team e a
sviluppare l’intelligenza emotiva e la flessibilità, tra le capacità più richieste nel
mondo professionale di oggi. La capacità di comprendere le persone, la gestione
dei gruppi e la comunicazione assertiva rientrano infatti tra le soft skills più
ricercate dalle aziende nel campo delle Risorse Umane, del Marketing, della
Formazione e del Terzo Settore.
Al liceo delle scienze umane, la teoria si affianca costantemente a progetti sul
campo e ad attività che stimolano un confronto continuo con l’attualità. In questo
contesto stimolante, gli studenti sviluppano un metodo di studio solido, autonomia
e sicurezza necessaria per orientarsi al meglio nel proprio percorso di crescita.
Date Open Day Liceo delle Scienze-Umane:
VENERDI 13 NOVEMBRE 15:00-17:00
GIOVEDI 3 DICEMBRE 15:00-17:00
Liceo Economico-Sociale
Il Liceo Economico Sociale (LES) è un percorso di studi che unisce la tradizione
liceale allo studio del diritto, dell’economia e delle scienze umane, offrendo agli
studenti gli strumenti per comprendere la complessità della società contemporanea e
affrontare con consapevolezza le sfide del futuro.
Punti di forza del percorso risiedono nell’equilibrio tra solide competenze teoriche e
costante confronto con la realtà economica e sociale contemporanea. Lo studio di
Diritto ed Economia Politica consente di comprendere il funzionamento delle
istituzioni, delle imprese, dei mercati, della finanza e della cittadinanza attiva. Le
Scienze Umane (sociologia, psicologia e antropologia) offrono gli strumenti per
interpretare i fenomeni sociali e i comportamenti individuali e collettivi. La presenza
di due lingue straniere favorisce una concreta apertura europea e internazionale e
amplia le opportunità di studio e lavoro.
A completare il percorso contribuisce il forte legame con il territorio e con il
mondo delle professioni: udienze penali presso i tribunali, incontri con magistrati
ed esperti del settore giuridico, attività di Debate su temi economici e sociali offrono
agli studenti opportunità preziose per consolidare le competenze specifiche
dell’indirizzo.
L’offerta formativa è arricchita da scambi culturali, stage linguistici,
collaborazioni con aziende, enti e associazioni – anche all’interno di percorsi FSL
– che favoriscono lo sviluppo di autonomia, responsabilità, apertura interculturale e
preparano all’inserimento in molteplici ambiti professionali.
Grazie alla sua offerta formativa trasversale, il LES costituisce una base ideale per
studi universitari in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Relazioni
Internazionali, Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione, Comunicazione,
Marketing e Mediazione Linguistica.
Date open day Economico-Sociale:
MARTEDI 17 NOVEMBRE 15:00-17:00
MARTEDI 1 DICEMBRE 15:00-17:00
Liceo linguistico
L’indirizzo offre un percorso dinamico che trasforma l’apprendimento delle lingue in
una chiave d’accesso d’eccellenza alla cittadinanza attiva e alle grandi sfide
contemporanee.
La vera marcia in più risiede nella straordinaria versatilità delle sue cinque lingue di
studio, ciascuna portatrice di un immenso valore geopolitico e articolata in
combinazioni progettate per anticipare le tendenze dell’economia globale: Inglese,
Tedesco, Spagnolo, Francese e Russo (lingua, quest’ultima, esclusivamente
presente all’Istituto Greppi in tutta la provincia di Lecco).
Il triennio è inoltre caratterizzato dalla metodologia CLIL (l’insegnamento di discipline
non linguistiche direttamente in lingua straniera) e dal prestigioso progetto EsaBac,
che permette di conseguire il doppio diploma italo-francese.
A fare la differenza sono soprattutto i progetti d’indirizzo sul campo: un ricchissimo
piano di scambi culturali e gemellaggi internazionali, settimane di studio, stage
lavorativi all’estero e una preparazione mirata al conseguimento delle più alte
certificazioni internazionali.
Grazie a questo impianto formativo d’eccellenza e ai solidi percorsi di orientamento, i
diplomati del Greppi godono di sbocchi universitari e aziendali di altissimo profilo
negli ambiti del commercio estero, del marketing, del turismo d’élite e delle relazioni
internazionali.
Date open day linguistico:
SABATO 21 NOVEMBRE 9:00-12:00 o 14.30-17.30
SABATO 12 DICEMBRE lezioni zero in lingua (francese – spagnolo –
tedesco – russo) 9.00-13.00
Chimica e materiali
Il percorso di studi in Chimica e Materiali offre una solida preparazione scientifica e
tecnologica, unendo la teoria laboratoriale alle sfide del mondo produttivo e della
ricerca. Il diplomato sviluppa un’elevata padronanza nelle analisi chimiche, nel
controllo qualità, nella gestione dei laboratori e nella caratterizzazione dei materiali,
sempre con un forte orientamento alla green economy.
La didattica prende vita attraverso esperimenti e progetti sul campo: dal
monitoraggio delle polveri sottili per una valutazione della qualità dell’aria alla
distillazione nell’arte dei profumi, dallo studio dei polimeri all’economia circolare per il
riciclo sostenibile, fino alla valorizzazione delle eccellenze nei Giochi della Chimica.
Grazie a questo bagaglio scientifico, l’inserimento nel mondo del lavoro è
immediato: dalle industrie chimiche, farmaceutiche, cosmetiche e alimentari, ai
laboratori di analisi ambientale e alle aziende specializzate in materiali avanzati. Per
chi desidera proseguire gli studi, il corso garantisce basi solide per i percorsi
universitari scientifici, quali Chimica, Ingegneria Chimica e dei Materiali,
Biotecnologie e Farmacia, oltre che per le specializzazioni ad alta tecnologia degli
ITS.
Date open day chimico:
14 NOVEMBRE 15:00-17:00
12 DICEMBRE 10:00-12:00
Informatico – Telecomunicazioni (Curvatura Intelligenza Artificiale)
L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni con curvatura Intelligenza Artificiale offre
una proposta formativa che affianca alle solide basi dell’informatica l’esperienza
concreta con gli strumenti dell’AI.
Programmazione, reti e sistemi informatici restano il cuore del percorso. In
laboratorio gli studenti imparano ad analizzare un problema, progettare una soluzione e
realizzarla, mettendo alla prova le conoscenze attraverso attività pratiche.
La curvatura Intelligenza Artificiale, avviata nell’anno scolastico 2025/2026, arricchisce
questa formazione con un’attenzione specifica alle nuove possibilità di sviluppo del
software. L’obiettivo è formare studenti capaci di comprendere il funzionamento
dell’AI e imparare a guidarla all’interno di un progetto: definire il problema, formulare
richieste precise e verificare che le soluzioni proposte funzionino.
Il percorso dedica attenzione anche al pensiero critico, alla tutela dei dati e all’uso
responsabile della tecnologia.
Tale preparazione consente sia di proseguire gli studi universitari sia di orientarsi
verso il mondo del lavoro, con le basi necessarie per continuare ad apprendere anche
quando le tecnologie cambiano.
Agli Open Day studenti e genitori potranno osservare da vicino la qualità di questo
nuovo percorso di studi attraverso la visione di alcuni progetti sviluppati con AI dagli
studenti del Greppi. Un’occasione concreta per chi sta scegliendo la scuola superiore e
vuole capire come la propria passione per l’informatica possa diventare una competenza
per il futuro.
Date open day informatico:
SABATO 28 NOVEMBRE 15:00-17:00
SABATO 12 DICEMBRE 15:00-17:00
Nella galleria un piccolo assaggio di alcuni dei progetti proposti dall’istituto superiore Greppi
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