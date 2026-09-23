“Sea & Rivers”, Olgiate Molgora e Calco insieme contro i rifiuti

Olgiate Molgora e Calco collaborano per un intervento condiviso nell’area della stazione ferroviaria

Appuntamento domenica 27 settembre alle 8.45

CALCO/OLGIATE MOLGORA – Amministrazioni comunali, volontari e referenti di Plastic Free Onlus insieme per una mattinata dedicata alla pulizia e alla cura del territorio. È l’obiettivo della partecipazione congiunta dei Comuni di Olgiate Molgora e Calco a Sea & Rivers, l’appuntamento nazionale promosso da Plastic Free Onlus dal 25 al 27 settembre.

L’iniziativa coinvolgerà diverse località italiane con tre giornate dedicate alla sensibilizzazione sull’inquinamento di mari, fiumi e territori e sull’importanza dei comportamenti quotidiani nella tutela dell’ambiente.

A livello locale l’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre alle 8.45, con ritrovo in piazza Stazione Ferroviaria a Olgiate Molgora. I due Comuni hanno scelto di partecipare insieme, mettendo in campo un’azione coordinata nell’area della stazione ferroviaria di Olgiate Molgora, Calco e Brivio e nelle rispettive zone di competenza.

Una collaborazione che punta a superare i confini amministrativi attraverso un intervento condiviso su un’area frequentata quotidianamente da numerose persone. Amministrazioni, referenti di Plastic Free e volontari saranno impegnati nella pulizia e nella valorizzazione degli spazi.

La giornata non sarà però soltanto un momento operativo. Tra gli obiettivi di Sea & Rivers c’è infatti anche quello di informare e coinvolgere i cittadini, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza rispetto a un problema ambientale che interessa i territori e le comunità.

La partecipazione dei due Comuni rappresenta inoltre un’occasione per rafforzare la collaborazione tra amministrazioni e cittadini attraverso un’attività concreta di cura degli spazi condivisi.

Per partecipare all’iniziativa e trovare gli altri appuntamenti organizzati nell’ambito di Sea & Rivers è possibile consultare il calendario degli eventi di Plastic Free Onlus.