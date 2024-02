Segnalate truffe telefoniche a Colico, prestare attenzione

COLICO – Sono avvenuti negli scorsi giorni alcuni tentativi di truffa a Colico. A darne avviso il Comune: alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto da sedicenti Carabinieri telefonate di convocazione in caserma col tentativo, probabilmente, di far abbandonare l’abitazione alle vittime e sottrarre loro beni di valore con l’inganno.

I Carabinieri di Colico confermano che non stanno effettuando convocazioni, pertanto chiunque riceva una telefonata di questo tipo è pregato di contattare la stazione Carabinieri di Colico al numero 0341 940106 per verificare la reale sussistenza della convocazione. Assicurarsi di parlare con questa utenza telefonica (0341 940106) che è quella realmente in uso alle forze dell’ordine sopracitate.