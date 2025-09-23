“Sentieri della Libertà”: passeggiata storica con l’Associazione Monte di Brianza

Domenica 5 ottobre, camminata sui luoghi della Resistenza con storici, letture e musica dal vivo

Partenza da Mondonico e arrivo a Campsirago. Evento gratuito, iscrizione obbligatoria entro il 2 ottobre

OLGIATE MOLGORA – Domenica 5 ottobre, l’associazione Monte di Brianza propone la passeggiata lungo i “Sentieri della libertà”, un itinerario che attraversa i luoghi della Resistenza sul Monte di Brianza. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Campsirago Residenza e ANPI Lecco, con il patrocinio dei comuni di Colle Brianza, Olgiate Molgora e del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

La camminata partirà da Mondonico (Olgiate Molgora) alle ore 8:30 e terminerà a Campsirago (Colle Brianza) alle ore 11:30. Durante il percorso interverranno gli storici Albero Magni e Anselmo Brambilla per contestualizzare luoghi e vicende storiche legati alla Resistenza locale. La passeggiata sarà anche accompagnata dalle testimonianze lette dalla drammaturga Sofia Bolognini di Campsirago Residenza.

Al termine dell’evento è previsto un rinfresco per i partecipanti, seguito da musica dal vivo. L’evento è consigliato a chi è abituato a camminare. Chi non riuscisse a percorrere l’intero itinerario può raggiungere Campsirago con mezzi propri, avvisando preventivamente gli organizzatori via mail.

La partecipazione è gratuita ma obbligatoria: le iscrizioni devono essere inviate entro giovedì 2 ottobre all’indirizzo: associazionemontedibrianza@gmail.com

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 19 ottobre.